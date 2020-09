Al Giardino del Circolo Mameli Mauro Mazzotti presenta il poliziesco di Nello Agusani

Giovedì 24 settembre alle 18.30 nel Giardino del Circolo Mameli in via Ravegnana 110 a Ravenna, avrà luogo la presentazione del romanzo poliziesco di Nello Agusani “La dama del settecentenario“, fresco di stampa per le Edizioni del Girasole.

Il volume è il numero 3 della collana dantesca “Fuori dalla selva” e reca una introduzione di Luciano Fuschini e una postfazione di Ivan Simonini. Introdurrà Mauro Mazzotti. Sarà presente l’Autore.

Al centro del romanzo l’operazione DA.MA. (Dante e Maometto) condotta dal Commissario Matteucci, tornato a Ravenna per la minaccia di attentato alla Tomba di Dante. Il racconto si collega a un fatto realmente accaduto a Ravenna nel 1989.

Al termine dell’incontro (ore 19.45) cappelletti su richiesta.