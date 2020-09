Museo Civico di Castel Bolognese, apertura in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

In Italia, com’è ormai tradizione, ogni anno aderiscono all’iniziativa moltissimi luoghi della cultura. Per il primo anno anche il Museo Civico di Castel Bolognese parteciperà domenica 27 settembre con un’apertura straordinaria, dalle 10 alle 12, esclusivamente su prenotazione. Il Museo offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere meglio le proprie collezioni con delle visite guidate allo spazio espositivo.

Con le Giornate Europee del Patrimonio si compone uno straordinario racconto corale che rende bene l’idea della ricchezza e della dimensione diffusa della cultura nazionale: dalle collezioni più note a meno conosciute eccellenze che quasi ogni città può vantare e deve valorizzare.

Per garantire la sicurezza dei visitatori è previsto l’obbligo di indossare la mascherina (che eventualmente sarà disponibile anche in loco) durante tutto il percorso, che sarà a senso unico. I visitatori saranno indirizzati da un operatore museale e sarà necessario rispettare il distanziamento fisico di almeno 1m e utilizzare il dispenser di gel disinfettante posto all’ingresso. Per garantire una visita in totale sicurezza e serenità, sarà consentito l’ingresso a massimo 5 visitatori per volta.

Prenotazioni al 0546 655849 oppure cultura@comune.castelbolognese.ra.it

https://www.miurf.it/castel-bolognese/museo-civico/

http://musei.beniculturali.it/eventi/giornate-europee-del-patrimonio

Museo Civico, viale Umberto I n. 50. Aperto ogni prima e terza domenica del mese dalle 10 alle 12