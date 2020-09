Festa di San Michele a Bagnacavallo: il teatro per famiglie propone Enrichetta dal ciuffo e Aspettando Dracula

Accademia Perduta/Romagna Teatri sarà presente nell’ambito delle celebrazioni di San Michele a Bagnacavallo con due nuove produzioni in scena al Teatro Goldoni.

Il primo spettacolo andrà in scena domenica 27 settembre alle 18. Si tratta di Enrichetta dal ciuffo, uno spettacolo della compagnia Teatro Perdavvero tratto dalla fiaba di Charles Perrault e diretto da Marco Cantori, che ne è anche interprete insieme a Giacomo Fantoni.

Protagonista della storia è Enrichetta, una bambina brutta, tanto brutta da fare spavento. Aveva i piedi storti, le gambe storte, la schiena curva, la testa che pendeva da una parte, un occhio chiuso ed era calva, con un ciuffettino di capelli che sembrava sputato fuori dal cranio. Così decisero di chiamarla Enrichetta dal Ciuffo. Ma quanto questa bambina era brutta tanto sarebbe diventata intelligente e simpatica e avrebbe avuto il dono di far divenire intelligente e simpatica la persona di cui si fosse innamorata sopra tutte le altre.

Lo spettacolo si avvale delle tecniche del teatro d’attore, di narrazione, musica dal vivo e animazioni video ed è adatto per i bambini con più di 3 anni.

La seconda proposta, presentata in “Prima Nazionale”, è Aspettando Dracula. Una pièce molto particolare, firmata anch’essa da Marco Cantori della compagnia Teatro Perdavvero, che andrà in scena per 4 repliche: lunedì 28 settembre alle 18 e alle 20 e martedì 29 settembre alle 11 e alle 15. Lo spettacolo è accessibile per un numero limitato di spettatori: 15 persone per ogni replica.

Fin da bambini abbiamo avuto paura di Dracula, un essere misterioso che per nutrirsi è condannato a procacciarsi il sangue della gente. La sua anima perduta non trova pace e nella notte lo costringe a vagare. Dracula è divenuto un mito, tant’è vero che anche chi non ha letto il romanzo di Stoker lo conosce. Un mito di paura dunque, capace di attrarci come sanno fare le storie più belle. Una “favola” per adulti che ancora serbano in sé le emozioni del bambino che furono, sotto le coperte, dentro la loro cameretta, quando la luce si spegneva e il legno dell’armadio sussurrava qualcosa…

Lo spettacolo è destinato al pubblico dei ragazzi (dai 15 anni) e adulti.

Per entrambi gli spettacoli è necessaria la prenotazione telefonica al numero 0545 64330 dal 21 al 25 settembre dalle ore 10 alle ore 13. Il biglietto d’ingresso è di 4 euro.

Info: 0545 64330

www.accademiaperduta.it