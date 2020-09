Il centro di Lugo torna ad animarsi con doppia edizione del Vintage Festival

Il Lugo Vintage Festival torna in centro con due nuovi appuntamenti a settembre e ottobre. La manifestazione dedicata a capi d’abbigliamento, oggettistica, intrattenimento d’antan e vinili coinvolgerà nuovamente le vie e le piazze del centro sabato 26 (dalle 10 alle 20) e domenica 27 settembre (10 alle 19) e tornerà in città anche il 17 e 18 ottobre.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento è in vigore per le giornate del 26 e 27 settembre nel perimetro di svolgimento della manifestazione un’ordinanza con le prescrizioni per evitare assembramenti. In particolare, è esteso alla fascia oraria 6-18 l’obbligo – già previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto – di utilizzare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e, in generale, negli spazi pubblici in cui si svolge l’evento. Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, è vietato il consumo di prodotti alimentari e bevande, acquistati per asporto, al di fuori degli spazi autorizzati ai singoli esercizi. Il divieto non si applica ai prodotti acquistati dagli esercenti il commercio su area pubblica e da gelaterie. Vietata anche la vendita per asporto di prodotti alimentari e bevande in contenitori di vetro o lattine o altri contenitori atti ad offendere. L’ordinanza completa è disponibile nell’albo pretorio sul sito www.comune.lugo.ra.it.

Venendo al programma, sabato 26 e domenica 27 settembre, nel centro storico sarà possibile passeggiare tra le bancarelle del mercatino “Vintage per un giorno” con oltre 250 espositori e acquistare abbigliamento, oggettistica, brocantage e tanto altro. Nella galleria Crédit Agricole, invece, si potrà trovare il Vinyl Mini-Market, un’area dedicata agli appassionati del vinile. Tra le iniziative in programma in entrambi i giorni c’è anche “Mani nel sacco”: dopo aver scelto un budget di spesa comprando una shopper da 15, 25 o 35 euro si avranno dieci minuti di tempo per scegliere, provare e riempire il più possibile il proprio sacchetto. L’iniziativa si svolgerà presso Angelo Vintage Palace, in corso Garibaldi 59, dalle 10.30 alle 19.30. È possibile prenotare il proprio turno sul sito www.angelo.it.

Per tutta la durata della manifestazione nelle vie del centro si potranno trovare food truck selezionati. Inoltre, chi vorrà conservare un ricordo dell’evento potrà partecipare al photo shooting a cielo aperto a cura di Ncf – Nuovo Circolo Fotografico di Fusignano. Per i più piccoli ci sarà inoltre un’area bimbi in piazza Martiri con giostre, balocchi e zucchero filato, a cura della ditta Natali. Il vintage incontra anche il mondo dei motori. Sabato 26 settembre proseguono le celebrazioni per i 100 anni della nascita dell’ingegnere Fabio Taglioni. Alle 11 viene inaugurata nel Salone Estense della Rocca una mostra dedicata allo storico progettista delle moto Ducati.

Non mancherà anche la musica. Il 26 settembre dalle 16 alle 20 largo della Repubblica si anima con il dj set su vinile a cura di 12 pollici social club, mentre dalle 18.30 al bar Jolly risuonano le note di “Iconic Sound” con il dj set di Vito Morelli, che ritorna anche domenica 27 settembre alle 17, sempre al Jolly, proponendo questa volta musica 70’s Soul, Funky & Disco. Il 27 settembre il museo “Francesco Baracca” resterà aperto con ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per gli appassionati di motori d’epoca c’è poi il moto raduno vintage in occasione della 21esima edizione di Rombi di Passione, che partirà il 27 settembre alle 9 alle 10 dal monumento di Baracca (lato Chiesa del Suffragio).

Il Lugo Vintage Festival è pet friendly: nel corso dell’evento è possibile cercare le postazioni free drinks per il proprio cane, in collaborazione con Trippet. Il Gingerino Caffè, in via Baracca, organizza l’iniziativa “Colazione da cani”: chi si ferma nel locale con il proprio cane per consumare una colazione troverà un pasto anche per l’animale.

In caso di pioggia il programma resta invariato. La manifestazione si svolgerà rispettando le norme contro la diffusione del Covid-19: sotto le logge del Pavaglione sarà istituito un flusso unidirezionale del pubblico con entrata e uscita obbligate, il personale sarà a presidio di ogni ingresso e uscita del Pavaglione, l’esposizione da parte degli espositori sarà frontale a garanzia di distanziamento, sarà presente apposita segnaletica su tutta l’area dell’evento, sarà a disposizione del pubblico l’igienizzante per le mani sui banchi e ai varchi principali dell’evento, offerto da Cora, il personale sarà a presidio dinamico dell’evento per favorire la dispersione in caso di assembramenti. Inoltre, vestiti e oggetti saranno igienizzati dall’espositore.

Per consentire lo svolgimento dell’evento saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità dalle 7 alle 22 di domenica 27 settembre e 18 ottobre. In via Baracca divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito nel tratto compreso tra via Codazzi e viale fratelli Cortesi; in via Codazzi divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito, in corso Garibaldi obbligo di proseguire diritto per i veicoli che giungono all’intersezione con via Codazzi.