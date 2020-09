Laboratorio per bambini su Dante agli antichi chiostri francescani di Ravenna

Sabato 26 settembre, alle 17, presso gli Antichi chiostri francescani (Via D. Alighieri 4/6) la rassegna A spasso con Dante, a cura della lezione didattica di RavennAntica, presenta Quasi come in una fiaba, narrazione e laboratorio grafico -creativo. Dante si perde in un bosco oscuro e tenebroso: ascoltiamo la storia e realizziamo una “selva oscura” in 3D. Per bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria: 0544 36136 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Tariffa: € 6 a bambino – genitori gratuito.

Durata: 1 ora e 30 minuti.