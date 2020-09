Premiazione del concorso nazionale di poesia nei dialetti d’Italia a Palazzo Rasponi di Ravenna

Promosso da Capit Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e la presidenza nazionale Capit, e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, sabato 26 settembre, alle 17, nella prestigiosa sede di Palazzo Rasponi, a Ravenna, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso nazionale biennale di poesia nei dialetti d’Italia intitolato al poeta ravennate Giordano Mazzavillani (1911 -1976). Purtroppo, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, l’accesso del pubblico sarà limitato a poche decine di persone nel rispetto ed in applicazione delle norme vigenti di distanziamento e sanificazione previste.

Tale concorso, le cui prime edizioni si sono svolte nel 1983, ’85 e ‘87, prima di interrompersi, ebbero non soltanto il supporto delle istituzioni locali, ma un valido sostegno da parte della figlia Maria Cristina Mazzavillani e del marito Riccardo Muti. Così avviene anche per la rinnovata edizione 2019-2020, che vede la signora Mazzavillani Muti quale madrina del Concorso.

La cerimonia di premiazione sarà aperta dal presidente della giuria, il poeta Nevio Spadoni, il quale presenterà una relazione su “Giordano Mazzavillani, Poeta di Ravenna”. Seguirà la premiazione degli autori vincitori e segnalati delle due sezioni – Silloge di poesie inedite e Libro di poesia – in concorso.

All’edizione sono state presentate poesie scritte nei dialetti d’Italia da autori residenti in tutte le regioni del nostro Paese ad esclusione della Valle d’Aosta.