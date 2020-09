Quattro eventi nel verde aprono la quarta edizione di ItineRa, la festa del cammino consapevole

Si apre con il sold out di Nastagio, racconto notturno scritto da Iacopo Gardelli e interpretato da Lorenzo Carpinelli e Flaminia Pasquini Ferretti (sabato 26 settembre alle 21 e alle 22 nella radura dell’antica Pineta di Classe) il primo week end della quarta edizione di ItineRA. La festa consapevole organizzata da Trail Romagna in compartecipazione con il Comune e di Ravenna si apre all’insegna del verde cammino con quattro eventi che ruotano attorno agli ambienti naturali del nostro territorio.

Alla Pineta San Vitale l’inaugurazione vera e proprio con il trekking fotografico “La pineta di Ravenna” che sabato 26 settembre alle 15:30 prenderà le mosse dalla Cà Vècia sulle tracce delle immagini di Luigi Ricci, un lento cammino che vuole riscoprire un approccio diverso dall’uso comune della pratica fotografica.

La sera del 26 ci si immerge nel cuore della Pineta di Classe per la doppia rappresentazione dedicata al 700° di Dante, una performance ispirata al capolavoro di Boccaccio dove la componente noir sarà esaltata.

Gli alberi protetti e monumentali della nostra città saranno invece i protagonisti della passeggiata “7 piante monumentali patrimonio di Ravenna” guidata dal poeta ‘cercatore di alberi’ Tiziano Focus, che partirà domenica 27 settembre alle 9:30 dalla Tomba del Sommo Poeta per terminare nel Giardino del Palazzo Pasolini dall’Onda che ospita il più vecchio platano di Ravenna.

Il primo week-end si chiude domenica pomeriggio alle 15:30 nel Giardino Rasponi con Natura in Città, un incontro dove il verde sarà protagonista di un dibattito aperto alla cittadinanza. A dialogare con il pubblico saranno Tiziano Fratus, Valeria Bucchignani (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), Dom Claudio Ubaldo Cortoni (monaco Camaldolese), Giovanni Nobili (Comandante Reparto Carabinieri per la Biodiversità Punta Marina), Gianandrea Baroncini e Massimiliano Costa (rispettivamente Assessore e responsabile della Tutela Ambiente del Comune di Ravenna), Paolo Gueltrini (paesaggista) e Laura Prometti (Consorzio Bonifica della Romagna).

Gli eventi sono nel rispetto dei protocolli anticontagio Covid-19 con prenotazione obbligatoria sul sito www.trailromagna.eu.