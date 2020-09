Spettacoli a merenda: torna la rassegna di letture con laboratorio al centro Venturini di Massa Lombarda

Stagione inedita per gli Spettacoli a Merenda, che da sabato 26 settembre tornano nel centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda. La tradizionale rassegna di letture e laboratori, solitamente primaverile, quest’anno si svolge infatti in autunno, dopo il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria. In programma tre appuntamenti in altrettanti sabati di settembre e ottobre.

La rassegna di letture con laboratorio e merenda, dedicata alle bambine e ai bambini dai 4 ai 10 anni, è in programma il 26 settembre, il 3 e 10 ottobre con inizio alle 10. Anche quest’anno la merenda sarà offerta all’inizio, prima delle letture.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati (massimo 15 partecipanti) per cui è necessario prenotare al numero 0545 985812 o alla mail biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.

La rassegna “Spettacoli a merenda” è organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda in collaborazione con la Scuola Comunale d’Arte e Mestieri Umberto Folli, Conserve Italia, InCoop Massa Lombarda e il contributo di Coop Alleanza 3.0.