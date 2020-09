Lugo. La selezione ragazzi della Biblioteca amplia l’orario di apertura al pubblico

Nuovo orario per la sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, che alla consueta apertura pomeridiana aggiunge, fino al termine dell’emergenza Covid-19, anche l’apertura del mattino. La sezione Ragazzi sarà quindi aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30.

L’apertura del mattino è stata pensata come maggiore supporto alle famiglie, in attesa di poter riprendere le consuete attività in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.

Il personale della sezione Ragazzi sarà a disposizione delle famiglie e degli studenti per offrire consigli di lettura, consulenza e assistenza nella scelta dei libri più adatti all’età, alle esigenze e ai gusti dei lettori piccoli e grandi e anche per il reperimento di informazioni più complesse, per motivi di studio o lavoro.