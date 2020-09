Torna La Fiera del Disco a Faenza. Appuntamento con la musica di ogni epoca, sabato 3 e domenica 4 ottobre

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 è in programma al Palazzo delle Esposizioni in Corso Mazzini, 92 a Faenza, La Fiera del Disco, evento ad ingresso libero, dedicato a tutti gli appassionati di musica di ogni epoca.

Nata in collaborazione con il MEI, la manifestazione, giunta alla sue seconda edizione, vanta un ampio parterre standistico con espositori provenienti da tutta Italia con dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia; si affiancano inoltre gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dibattiti mai noiosi e sempre coinvolgenti su temi musicali. La kermesse faentina offrirà la possibilità a collezionisti, appassionati e amanti della musica, di condividere e approfondire le passioni di ciascuno in ambito musicale.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria, con entrata e uscita separate, misurazione della temperatura all’ingresso, postazioni per sanificazioni mani e un maggior distanziamento fra i banchi degli espositori. Sarà ovviamente obbligatorio l’uso delle mascherine all’interno dell’area espositiva.

Ad arricchire la proposta per il pubblico, anche in questa edizione della Fiera del Disco avranno luogo gli abituali incontri ed eventi con i protagonisti della musica italiana:

Sabato 3 alle ore 15,00 ospiteremo Claudio Simonetti.

Il Maestro presenterà al pubblico del MEI il suo nuovo lavoro discografico di inediti “The Devil is Back”, il primo volume dell’antologico “The very Best of” che propone 10 classici dei Goblin risuonati con l’attuale line up dei Simonetti’s Goblin e “Profondo Rosso 45th Anniversary”.

Lo stile inconfondibile di un maestro della tensione in musica, torna a farsi sentire con un nuovo lavoro di inèditi che comprende anche 3 rielaborazioni di brani ben conosciuti come “Solitude” composta dal Maestro per il film “Multiplex” diretto da Stefano Calvagna del 2013, “Gamma” composta dal padre Enrico per l’omonimo sceneggiato tv del 1975, e “Chi?”/“Chi? Pt.2”, brano composto da Pippo Baudo e Pippo Caruso ed eseguito dai Goblin come sigla del programma “Chi? – Giallo-quiz” abbinato alla Lotteria Italia del 1976.

Domenica 4 alle ore 15,00 ospiteremo Ghigo Renzulli (Litfiba) e lo scrittore Bruno Casini, autore del libro “New Wave a Firenze”.

Renzulli, chitarrista e fondatore dei Litfiba che non ha bisogno di presentazioni, incontrerà il pubblico dei collezionisti per raccontarsi, per rispondere alle loro domande e per un firma copie finale.

Assieme a lui Bruno Casini, primo manager del gruppo fiorentino ed autore di molti libri tra cui “in viaggio con i Litfiba”, la prima biografia ufficiale della band uscita nel 2009.

Autore del libro “New Wave a Firenze” (ed. Zona Music Book) parlerà della sua ultima opera e ripercorrerà assieme a Renzulli la storia della Firenze che in quegli anni è stata Capitale del Rinascimento musicale italiano.!

L’ingresso per i visitatori è dalle ore 10 alle 24 (sabato) e dalle 10 alle 20 (domenica)

Il programma completo della Fiera del Disco e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/musicdayroma/

https://www.facebook.com/events/439779483653066