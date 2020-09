Confcommercio Ascom Lugo. Mostra di Rosetta Berardi visibile anche con tour virtuale

Fino al 25 ottobre è possibile visionare da computer o cellulare la nuova esposizione di AscomArte, allestita nelle Sale Lino Longhi di Confcommercio Ascom Lugo. Da mercoledì 30 settembre fino a domenica 25 ottobre, data di chiusura della mostra, sarà possibile ammirare direttamente dal proprio computer o cellulare le opere dell’esposizione “Natural Theatre” di Rosetta Berardi, allestita al Palazzo del Commercio di Lugo nell’ambito della rassegna AscomArte, organizzata da Confcommercio Ascom Lugo. La “visita” a distanza è possibile attraverso la piattaforma TourMake al link tourmake.it/ascomarte. In questo modo gli appassionati di arte potranno liberamente muoversi tra le stanze e i quadri della mostra, soffermandosi sulla singola opera o ammirando l’insieme delle opere.

“Abbiamo voluto dare l’opportunità a chi non può muoversi da casa o ancora non se la sente, di non rinunciare alla bellezza dell’arte – precisa il direttore di Confcommercio Ascom Lugo, Luca Massaccesi -. Pensiamo sia importante proporre servizi al passo con i tempi, pensati per ogni esigenza, a maggior ragione dopo questa emergenza che ha modificato le abitudini di molte persone. Allo stesso modo, stiamo lavorando per fornire ai nostri associati servizi digitali e innovativi che vadano ad affiancare le attività più tradizionali”.

Visitare una mostra comodamente da casa, senza rinunciare alle emozioni delle opere esposte grazie a una visuale completa e ad alta definizione: da oggi è dunque possibile grazie all’innovativo tour virtuale realizzato dal reparto digital media di Wap Agency.

“Confcommercio ha colto questa opportunità, frutto d’importanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo da parte della nostra società – spiega l’amministratore delegato di Wap Agency Giuseppe Falconi -. Siamo molto orgogliosi perché i Google virtual tour, dalle riprese alla digitalizzazione e pubblicazione, sono interamente realizzati da personale interno dell’agenzia nelle due sedi di Faenza e Lugo”.

La mostra resterà aperta fino a domenica 25 ottobre il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Informazioni www.ascomlugo.it o www.ascomarte.it. Tel.0545.30111. Ingresso libero.