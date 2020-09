La proposta per l’infanzia di Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro unisce le attività per bambini de La stagione dei piccoli 2020/21 e Ragazzi a Teatro

Torna la programmazione per l’infanzia di Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, quest’anno con un unico cartellone di tutte le rassegne per i più giovani in cui si uniscono le due ante tradizionali, La stagione dei piccoli 2020/21 e Ragazzi a Teatro, oltre alla novità Ragazzi a teatro nel forese (questi ultimi due in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri).

“Un lungo percorso, dunque, dove saranno proposte attività rivolte ai bambini e alle famiglie, a partire da settembre 2020 e fino alla primavera 2021 presso il Teatro Rasi e in altri luoghi cittadini in via di definizione. Il tutto dipanato su due sezioni temporali, per ora programmate fino a fine 2020, ma che rimangono costantemente in ascolto delle nuove possibilità che si potranno presentare, per andare a comporre gradualmente la scaletta dei primi sei mesi del 2021 e per adeguarsi così di volta di volta alle normative di gestione anti-covid19″ spiegano da Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro .

“Complessivamente, ci si potrà muovere tra performance, percorsi formativi, mostre, installazioni artistiche, incontri e laboratori, tutte attività possibili grazie alla partecipazione fattiva dei bambini e dei genitori, che insieme potranno trovare nella Stagione e in Ragazzi a teatro non solo dei momenti di gioia ma di vera e propria crescita, sempre in situazioni e condizioni di sicurezza sanitaria e a misura di bambino. Tra le tante da proposte, un evento speciale per i settecento anni dalla morte di Dante curato daDrammatico Vegetale/Teatro del Drago (INFERNOPARADISO con e senza Dante), il Progetto Leo, dedicato da Drammatico Vegetale a Leonardo da Vinci, e l’affondo su Gianni Rodari, nei cento anni dalla sua nascita, con gli spettacoli Grammatica della fantasia di Jenny Burnazzi e Andrea Carella, e Tante storie per giocare, di Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez” proseguono.

In buona sostanza, la stagione per l’infanzia proporrà ai giovanissimi e alle loro famiglie quanto di meglio offre il panorama nazionale di teatro e arti performative per bambini, quest’anno con una grande novità, il programma unificato include anche il progetto Ragazzi a teatro nel forese. Si tratta di una serie di spettacoli dedicati alle scuole del territorio, un progetto itinerante pensato per gli Istituti Comprensivi Statali “Manara Valgimigli”, “San Pietro in Vincoli” e “Del Mare”. Un’idea per mantenere viva la fiammella del teatro per ragazzi, per portare il teatro a scuola invece che la scuola a teatro, visto che molti dei luoghi coinvolti possono contare su teatri e spazi (per ora in via di definizione) adiacenti agli istituti scolastici, come il Cisim di Lido Adriano, il Teatro Socjale di Piangipane e all’interno delle scuole di San Pietro in Campiano e San Pietro in Vincoli.

Infine, completa la programmazione 2020/21 la serie di quattro incontri formativi (tra gennaio e marzo) per insegnanti, educatori, genitori, titolata Mani che muovono il mondo. Quattro incontri che richiedono di mettere le mani in pasta, ovvero di sperimentare direttamente, sotto la guida di esperti, l’atto creativo-artistico in modo che possa essere poi declinato nell’ambito scolastico. Gli incontri sono riconosciuti dall’Ufficio Qualificazione Scolastica e Formazione del Comune di Ravenna che dispone crediti per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e materne comunali. Sono inoltre aperti a tutti gli insegnanti, gli educatori e i genitori interessati.

La Stagione dei piccoli e le rassegne dedicate alle scuole sono realizzate in collaborazione con Comune di Ravenna (assessorato alla Cultura, assessorato all’Istruzione, assessorato al Decentramento), Regione Emilia-Romagna, Mibact, 700 Viva Dante, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Piano Offerta Formativa del Territorio, Assitej italia, Small Size, Istituzione Biblioteca Classense, Cento Gianni Rodari, CISIM Lido Adriano, Teatro Socjale Piangipane.

Informazioni Ravenna Teatro tel. 0544 36239

info@drammaticovegetale.com . www.drammaticovegetale.com . www.ravennateatro.com . blogartebebe.blogspot.com

