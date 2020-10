Invito a palazzo: visita virtuale dei palazzi storici del Gruppo Cassa Ravenna VIDEO

Il Gruppo Bancario privato ed indipendente Cassa di Ravenna partecipa, quest’anno, in forma digitale sul web, con una visita virtuale sul proprio portale www.lacassa.com, attraverso un video-clip prodotto da Sviluppo Media, con diversi immobili storici a Ravenna ed Imola, alla diciannovesima Edizione della Giornata nazionale di apertura al pubblico dei palazzi storici e monumentali delle Banche, “Invito a Palazzo; Arte e Storia nelle Banche e nelle Fondazioni di origine bancaria”.

La manifestazione è promossa da ABI e ACRI, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, della Commissione Nazionale Italia per l’UNESCO e del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contributo digitale di Cassa Ravenna è presente, già da oggi 2 ottobre, sui siti Cassa e Banca di Imola ed anche sui siti della manifestazione, Palazzi.abi.it e Muvir.eu, il museo digitale delle banche in Italia.

Nel filmato si possono ammirare ambienti, arredi, affreschi, opere d’arte custoditi e manutenuti dal Gruppo Cassa Ravenna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. La visita svela il Palazzo storico della Sede Centrale in Piazza Garibaldi a Ravenna, il Complesso degli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa, l’ex storico negozio “Bubani”, attuale sede del Private Banking in Piazza del Popolo a Ravenna e ad Imola i locali storici della Direzione Generale e Presidenza della Banca di Imola Spa.

Nel Palazzo Sede della Cassa di Ravenna, in Piazza Garibaldi, è contenuta una quadreria di pregio che annovera, tra le altre, tele di Luca Longhi, caposcuola ravennate del Cinquecento e aderente a formule proprie della Maniera.

La visita prosegue poi con il Complesso degli Antichi Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, mirabilmente restaurati e valorizzati con un epocale progetto di recupero e destinati a sole attività culturali; sede dell’Archivio Storico della Cassa, suddiviso in una sezione multimediale e in una documentale, impreziosito negli ultimi anni da alcuni rilevanti lasciti librari. Il restauro ha restituito alla struttura le forme e le cromie che caratterizzano l’atmosfera del luogo dedicato alla memoria di Dante Alighieri, la cui Tomba è attigua ai Chiostri.

Nel filmato vi è anche il ricordo dello storico episodio del sec. XVI nel quale i Frati Francescani trassero dal sepolcro le ossa di Dante Alighieri, salvandole così a Ravenna dalla delegazione fiorentina che, con il mandato pontificio, aveva avuto ordine di prelevare le ossa del Poeta.

E’ possibile anche visitare virtualmente lo storico Negozio Finanziario “Ex-Bubani” in Piazza del Popolo a Ravenna, ora sede del Private Banking de “La Cassa”, antico locale restaurato e conservato nelle sue armonie lignee e arricchito dalle vetrate in stile liberty, con il vecchio magazzino sovrastante il negozio, con le finestre sottostanti il portico, da cui si vede la Piazza.

Inoltre, sono visibili i locali della Direzione Generale e Presidenza della Banca di Imola, ad Imola, con particolari dell’edificio che risalgono al periodo medioevale e conservano la struttura di casa-bottega del XVIII secolo; una vera “chicca” il pertugio, perfettamente conservato, testimonianza dei sistemi di difesa attuati in quell’epoca.