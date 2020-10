Proseguono i Laboratori di RavennAntica. I personaggi di Dante: fate, mostri e cani a tre teste

Domani, sabato 3 ottobre, alle ore 17.00, presso gli Antichi chiostri francescani (Via D. Alighieri 4/6) la rassegna A spasso con Dante, a cura della Sezione Didattica di RavennAntica, presenta il laboratorio di tecnica del mosaico Fate, mostri e cani a tre teste, per incontrare insieme a Dante, personaggi come Beatrice, Cerbero, il Minotauro e i centauri.

Per bambini dai 5 agli 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: 0544 36136 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Tariffa: € 6 a bambino – genitori gratuito.

Durata: 1 ora e 30 minuti.