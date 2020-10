Visite guidate e Giornata Unesco al MIC: al Museo faentino un lungo weekend di eventi collaterali

Appena inaugurata la mostra “Alfonso Leoni (1941-1980). Genio ribelle” visitabile al MIC fino al si apre al Museo faentino un lungo weekend di eventi collaterali.

Si comincia venerdì 2 ottobre, alle 18, con la prima visita del ciclo “In ricordo del maestro”, le visite guidate alla mostra di Leoni tenute, ogni venerdì fino al 13 novembre, dai suoi allievi per ricostruire la figura di Leoni come uomo, artista e insegnante. Alfonso Leoni dal 1961 fino alla sua morte fu docente di Arti Plastiche all’Istituto Ballardini formando generazioni di artisti ceramisti. La visita guidata di venerdì 2 ottobre, alle ore 18, sarà tenuta da Antonietta Mazzotti, maestra ceramista Faentina riconosciuta a livello internazionale per la creazione di opere e collezioni di manufatti d’eccellenza in maiolica. Consigliata da Michelangelo Foundation – Homo Faber Guide, Fondazione Cologni. Durante gli anni della Formazione a Faenza Antonietta è allieva di Alfonso leoni dal 1961 al 1969, anno questo in cui presenta la sua tesi di Magistero in Plastica ornamentale sotto la sua guida.

Per tutta la durata della mostra, ogni del mese, il MIC propone una serie di workshop rivolti agli adulti tenuti dalla ceramista Antonella Bassenghi. Il primo dal titolo “Alfonso Leoni: dalla carta alla ceramica” si svolge 3 ottobre (14.30-17). Il laboratorio, ispirandosi alla produzione artistica di Alfonso Leoni con la carta tagliata, contorta e manipolata, cercherà di proporre un’esperienza creativa con giochi di tagli e contorsioni su lastre d’argilla. La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

Infine domenica 4 il MIC di Faenza apre le porte a tutti con la Giornata Unesco: un open day per celebrare il riconoscimento UNESCO ottenuto dal MIC nel 2011 quale “espressione dell’arte ceramica nel mondo”. L’ingresso sarà gratuito e la mostra in corso “Alfonso Leoni (1941-1980). Genio ribelle” sarà visitabile per tutti a biglietto ridotto di 5 euro (ore 10.30 visita guidata gratuita inclusa nel prezzo del biglietto).

Il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 14, e dalle 9 alle 18. Chiuso i lunedì non festivi.

Info: 0546697311, info@micfaenza.org