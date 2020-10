discoverdarsena: 700 foto partecipano al concorso, ecco nomi e foto dei vincitori

Si è concluso con un grande successo il contest fotografico #discoverdarsena, organizzato dal progetto europeo DARE UIA. Sono state ben oltre 700 le foto del quartiere Darsena postate sulla pagina Instagram del progetto, tre delle quali sono risultate vincitrici per il numero di like ricevuto. Una giuria ha quindi scelto altre 25 immagini considerate degne di menzione.

Le tre foto vincitrici sono state postate, nell’ordine di classifica, da Carlo Mascellani (5.103 like), Andrea Zaccaria (4.093 like) e Manlio Burdisso (941 like). Le foto scelte dalla giuria sono, in ordine alfabetico del nickname Instagram, quelle di _cimi94, amattioli, ari_guerrio91, bezzigiovanna, claudioap_encelado dario_bonazza deazampiga, dome58, emanuba53 , emmagraziani, fracoll71, helmer.ahmedi, linalaugo, little_bucket marco.sforzato, marcofkmar, masvale66, monalisavalm, nenahide, panceras59, roberlover, robipadoan, samskeyti79, topino65, valeria_cirillo.

Ai tre vincitori è andato un buono di 25 euro da spendere in uno store online: le 28 fotografie verranno pubblicate su un organo di stampa locale. Il successo dell’iniziativa è stato possibile anche grazie al contributo del gruppo di Instagramer ravennate.

Le fotografie che hanno partecipato al contest #discoverdarsena verranno utilizzate per le attività di promozione, diffusione e narrazione del processo Darsena Ravenna, evidenziando i credit degli autori. Il progetto DARE ha appunto come obiettivo la realizzazione di un processo di rigenerazione urbana della Darsena nel quale hanno un ruolo rilevante l’uso consapevole degli strumenti digitali e il coinvolgimento diretto della cittadinanza.