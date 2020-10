Faenza. Grande apertura del Mei nel ricordo di Titta

Grande apertura ieri alle 17.30 in piazza Nenni del Mei di Faenza con l’omaggio a Titta – il dottore dell’amore – il più indipendente degli indipendenti, ex leader di Titta e le Fecce Tricolori. Presenti in piazza insieme alla sorella di Titta, Ilaria, al chitarrista Giuliano, alla band de I Santini e a tanti fan e musicisti, il sindaco Massimo Isola, la consigliera Regionale Manuela Rontini e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale. “È un appuntamento che deve diventare annuale” riporta la nota del Mei.

“Sono già tutti esauriti i posti per i 100 anni del Maestro Castellina – aggiunge la nota – con l’Orchestra Castellina Pasi, di Elena Cammarone, che sarà ricordato in piazza del Popolo insieme alle Edizioni Galletti Boston di Faenza, e anche le strutture ricettive locali segnalano il tutto esaurito. Molti fan degli artisti che vogliono partecipare telefonano dicendo che faticano a trovare posti per dormire a Faenza” .