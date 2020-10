Ravenna Nightmare Film Fest 2020. Show Case Emilia Romagna proporrà film prodotti nel territorio regionale. Con Celebrazioni il ricordo di artisti del passato

Il grande cinema d’autore va online. Il Ravenna Nightmare Film Fest va in streaming su MYmovies.it dal 31 ottobre all’8 novembre con un programma ricco di appuntamenti e novità. Oltre ai concorsi internazionali di lungo e cortometraggi, colonne portanti dell’evento, tante altre sezioni amplieranno lo sguardo degli spettatori sulle nuove frontiere del cinema di genere. In attesa della conferenza stampa di presentazione della 18ma edizione, continuano le anticipazioni sul programma del Festival: dopo le prime novità di Ottobre Giapponese, è la volta di Showcase Emilia-Romagna e della new entry Celebrazioni, la sezione dedicata ai grandi nomi del passato.

Aspettando Dante – Nuove rotte per l’Inferno

Novità di quest’anno, Celebrazioni è la sezione che onora i migliori artisti del nostro paese, un momento per ricordare i grandi nomi del passato e portarli al grande pubblico. Tra gli appuntamenti della sezione, in occasione delle celebrazioni Dantesche, Ravenna Nightmare Film Fest presenta un itinerario d’avvicinamento a quella che sarà la celebrazione conclusiva (nel 2021) del Settecentenario della morte di Dante Alighieri, concentrato sulla sua Cantica più celebre. Nasce così Aspettando Dante – Nuove rotte per l’Inferno, che presenterà due opere del regista Boris Acosta, studioso e appassionato della Divina Commedia: Dante’s Hell, documentario che ripercorre il viaggio infernale attraverso il racconto di oltre 30 celebrità, studiosi e artisti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Italia e Vaticano, e Inferno Dantesco Animato, mediometraggio d’animazione che narra la discesa attraverso i cerchi con oltre 50 dipinti originali a colori tratti da Inferno-The Art Collection.

Showcase Emilia-Romagna presenta The Sky over Kibera

In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna Film Commission, Showcase Emilia-Romagna proporrà alcuni dei film prodotti nel territorio regionale che si sono distinti per qualità e successo di pubblico. Tra le proiezioni della sezione, The Sky over Kibera del regista Marco Martinelli: una trasposizione della Divina Commedia in veste africana, che unisce metaforicamente il mondo infernale di Dante con la realtà del Kenya.