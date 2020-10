Il pianista Emanuil Ivanov apre i Concerti d’Autunno al Teatro Alighieri

I Concerti d’Autunno, promossi dall’Associazione Musicale Angelo Mariani in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – Viva Dante, entrano nel vivo domenica 4 ottobre alle ore 11, con il primo concerto della rassegna Concerti della Domenica.

Sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri il giovane talento Emanuil Ivanov, vincitore del 62° Concorso Pianistico “Ferruccio Busoni”. Nato in Bulgaria nel 1998, Ivanov si sta attualmente perfezionando al Birmingham Royal Conservatory sotto la guida di Pascal Nemirovski e Anthony Hewitt, e ha già vinto numerosi prestigiosi concorsi.

Il programma del concerto si apre con la Sonata n. 3 in si min op. 58 di Frédéric Chopin. Chopin scrisse tre Sonate per pianoforte: la prima, l’op. 4, fu pubblicata solamente dopo la morte del compositore; la seconda, l’op.35, la scrisse nel castello di Georges Sand a Nohant. La terza, la “Sonata in si minore op. 58”, pubblicata nel 1845 e dedicata alla contessa di Perthuis, consorte dell’aiutante di campo del re Luigi Filippo, grande ammiratrice del musicista polacco. La Sonata ha uno spiccato carattere lirico, anche se non mancano toni drammatici, con passaggi graduali dal piano al forte e viceversa che imprimono slancio e vitalità alla composizione, secondo il gusto e le scelte estetiche di Chopin.

Completano il programma i Quadri di un’esposizione, composti da Modest Mussorgsky nel 1874 e oggetto negli anni di numerose orchestrazioni, fra le quali la più nota è quella ad opera di Maurice Ravel. La celebre suite per pianoforte fu ispirata a Mussorgsky da una mostra di opere di Viktor Aleksandrovič Hartmann, caro amico prematuramente scomparso. A oggi la maggior parte di quei lavori è andata perduta, rendendo impossibile identificare con certezza a quali opere si sia ispirato Mussorgsky. L’opera fu data alle stampe solo nel 1886, cinque anni dopo la morte dell’autore, a cura del suo amico Nikolaj Rimskij-Korsakov.

I Concerti d’Autunno si realizzano con il contributo di MiBACT, Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio. Il concerto di Emanuil Ivanov è reso possibile grazie al sostegno di Confcommercio Ravenna.