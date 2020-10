Ravenna, in allestimento al MAR la grande mostra di Paolo Roversi “Studio Luce”: vernissage il 9 ottobre

Sarà aperta al pubblico sabato 10 ottobre al MAR di via di Roma (vernissage il 9 ottobre e visite fino al 10 gennaio 2021) la grande mostra PAOLO ROVERSI – STUDIO LUCE a cura di Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e MAR Museo d’Arte della città di Ravenna.

La mostra Paolo Roversi – Studio Luce, a cura di Chiara Bardelli Nonino, con le scenografie di Jean-Hugues de Chatillon e con il progetto esecutivo di Silvestrin & Associati – con il prezioso contributo di Christian Dior Couture, Dauphin e Pirelli, main sponsor -costituisce un’occasione unica per conoscere a fondo il lavoro del grande fotografo ravennate di nascita e parigino di adozione. Dal 1973, infatti, Paolo Roversi lavora a Parigi, nel suo atelier in Rue Paul Fort (lo Studio Luce che dà il titolo alla mostra), ma nelle opere esposte sono numerosi i rimandi a Ravenna, città natale e luogo che più di ogni altro ha influenzato il suo immaginario.

L’allestimento si sviluppa sui tre piani espositivi del MAR e comprende molte immagini, in una serie di accostamenti e sovrapposizioni sorprendenti. Ad aprire il percorso espositivo le sue prime fotografie di moda e una serie di ritratti di amici e artisti che si alternano a still life di sgabelli raccolti in strada o a quelli della Deardorff, la macchina fotografica con cui Roversi scatta da sempre. In mostra anche alcuni dei lavori più recenti dell’ artista, dagli scatti per il Calendario Pirelli 2020 a immagini di moda mai esposte, frutto del lavoro decennale per brand come Dior e Comme des Garçons e per magazine come Vogue Italia.

In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, è presente un’ampia selezione di scatti provenienti dall’archivio dell’artista che celebrano e reinventano la figura della “musa”, un rimando ideale alla Beatrice della Divina Commedia, qui interpretata in chiave contemporanea da donne iconiche come Natalia Vodianova, Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna.

PAOLO ROVERSI

Roversi nasce a Ravenna il 25 settembre del 1947. Ha quindi appena compiuto 73 anni. Secondo la rivista Vogue Paolo Roversi è oggi considerato uno dei fotografi di moda di maggior talento e dallo stile più personale e facilmente riconoscibile. Ha lavorato e continua a lavorare per le più importanti riviste di moda del panorama internazionale: Elle, Marie Claire, Harper’s Bazaar e Vogue oltre che direttamente per diversi importanti clienti nel mondo della moda, tra cui: Giorgio Armani, Valentino, Krizia, Cerruti, Romeo Gigli, Dior, Yves Saint Laurent, Alberta Ferretti, Hermes, Pomellato, Givenchy, Guerlain, Comme des Garçons e Yohji Yamamoto.

L’interesse di Roversi per la fotografia nasce nel 1964, a 17 anni, durante una vacanza di famiglia in Spagna quando gli viene regalata la prima macchina fotografica. La nascente passione lo spinge ad allestire una camera oscura nella cantina della sua casa, dove sviluppa e stampa i primi scatti in bianco e nero. Inizia il suo apprendistato con un fotografo locale, Nevio Natali – molto noto a Ravenna in quegli anni – e nel 1970 inizia a lavorare come fotoreporter per la Associated Press e viene inviato a seguire i funerali di Ezra Pound a Venezia. Nello stesso anno apre con un amico, Giancarlo Gramantieri, il suo primo studio di ritrattista a Ravenna, dove fotografa le celebrità locali e le loro famiglie.

Nel 1971 incontra casualmente Peter Knapp, direttore creativo della rivista Elle, che gli consiglia di trasferirsi a Parigi per poter esprimere al meglio il suo estro. Seguendo il consiglio, Roversi giunge nella capitale francese nel novembre del 1973 ed inizia immediatamente a fotografare, usando come studio la piccola stanza dell’albergo dove alloggia.

Nei primi anni di soggiorno a Parigi, lavora ancora come fotoreporter per la Huppert Agency, nello stesso periodo inizia a conoscere il mondo della moda, grazie a Knapp e Popy Moreni, e a scoprire i lavori di Richard Avedon, Irving Penn, Helmut Newton, Guy Bourdin e diversi altri grandi maestri del ritratto e della fotografia di moda. Nel 1974 diventa assistente del fotografo inglese Laurence Sackman. Lasciato lo studio di Sackman, Roversi si mette in proprio lavorando inizialmente per Elle e Depeche Mode. «La sua prima pubblicazione importante è su Marie Claire, ma la consacrazione definitiva arriva nel 1980, quando firma la campagna pubblicitaria di Christian Dior».

PAOLO ROVERSI – STUDIO LUCE – MAR DI RAVENNA

Ingresso: € 9 intero; € 7 ridotto e gruppi ; € 5 studenti e insegnanti / Orari: 9-18 dal martedì a domenica, lunedì chiuso (il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura).