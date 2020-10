Faenza, il MEI favorevole a tenere la Nott de Bisò 

“Siamo da sempre favorevoli come MEI alla Nott de Bisò e alla sua realizzazione: anzi, vorremmo fare una adeguata proposta musicale per i 25 anni del MEI – che abbiamo avanzato già dall’anno scorso – seguendo sempre le norme, naturalmente. D’altronde, all’interno del MEI vi sono figure professionali che hanno lavorato fortemente proprio alla valorizzazione del Palio del Niballo e della Nott de Bisò nei tempi di crisi delle due manifestazioni, intorno alla metà degli Anni Ottanta e che hanno contribuito a risollevarlo e a portarlo in Tv su Rai Tre con tutta la gara.” Così in una nota del MEI a proposito di alcune polemiche che sembrerebbero voler mettere in contrapposizione il MEI con la Nott de Bisò.

Infine si ribadisce che il MEI «è stato un grande successo sopra ogni più rosea previsione. Abbiamo così dato un forte segnale di speranza di ripresa e ripartenza a tutto il settore della musica italiana indipendente ed emergente, ricevendo tanti attestati di stima, amicizia e solidarietà. Il MEI si conferma motore centrale e propulsivo della nuova musica italiana».