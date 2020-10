Sabato 17 ottobre la notte bianca di Ravenna non è più d’Oro ma diventa Notte per Dante

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria e le disposizioni anti Covid, si terrà la Notte d’Oro, pardon la notte bianca di Ravenna, che si chiamerà Notte per Dante in omaggio a Dante Alighieri, nel settecentenario della morte. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre. Non è previsto il concerto in piazza ma ci saranno visite guidate, mostre, aperture serali di monumenti, incontri letterari e letture dantesche. Il programma completo sarà diffuso solo nei prossimi giorni anche perché – come ci dice l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini – tutti gli eventi dovranno tenere conto dell’evolversi della situazione sanitaria e delle disposizioni del Governo, per essere svolti nel pieno rispetto delle norme antiCovid.