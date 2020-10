Ripartono i “Venerdì culturali” dell’associazione culturale Casa delle Aie a Cervia

Riprendono dopo la forzata interruzione dello scorso febbraio i “Venerdì culturali” promossi dall’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia” nel teatrino della Casa delle AIE.

A seguito della pandemia che aveva pesantemente condizionato il programma di eventi culturali già programmato, l’associazione aveva deciso di devolvere un contributo di € 2.000 a favore del Coordinamento del Volontariato di Cervia, che aveva il compito di raccogliere fondi a favore delle persone che si sono trovate in difficoltà per l’emergenza Covid-Coronavirus. Le risorse destinate originariamente alle iniziative culturali venivano in tal modo utilizzate per finalità sociali.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione, nella riunione del 1° ottobre, ha deciso all’unanimità di riprendere le iniziative con una serie di serate dedicate a tematiche culturali d’attualità per Cervia. Purtroppo, per rispettare le norme anti-Covid, si dovrà rinunciare a quegli eventi di maggiore partecipazione come la rassegna delle commedie dialettali o le serate musicali.

Si riprende venerdì 16 ottobre, proprio nella giornata in cui Cervia ospita la partenza della tappa del Giro d’Italia, con una serata dedicata alle quattro volte che Cervia è stata sede di tappa: 1955, 1985, 1997 e 2020. Il programma si articolerà in altri quattro appuntamenti fino a venerdì 13 novembre. Il programma culturale avrà poi una successiva appendice con un’iniziativa promossa nella serata del 16 dicembre a Castiglione di Ravenna, in collaborazione con l’Associazione Culturale Castiglionese Umberto Foschi e con l’Associazione Culturale Tolmino Baldassari, per ricordare il ventennale della scomparsa di Umberto Foschi, grande protagonista della cultura cervese e romagnola.

Associazione Culturale sottolinea inoltre la collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana per le “Serate con l’autore” in programma settimanalmente dal 7 ottobre al 2 dicembre 2020, che vengono pubblicizzate con altre modalità informative.

La seconda parte del programma dei Venerdì Culturali della Casa delle AIE da realizzare nei primi mesi del 2021, verrà programmata dopo una verifica dell’andamento delle prime iniziative e della situazione generale che avremo con l’anno nuovo.

Le iniziative sono promosse in collaborazione con la gestione del Ristorante della Casa delle AIE che fa capo alla famiglia Battistini.

Calendario delle iniziative, 12 ° PROGRAMMA CULTURALE 2020-2021

Dopo la cena sociale che si è svolta il 23 settembre, che tradizionalmente apre la stagione culturale, sono in programma i seguenti incontri nel teatrino della Casa delle Aie dando continuità ai “Venerdì culturali”:

1. Venerdì 16 ottobre, ore 21: CERVIA PER QUATTRO VOLTE “SEDE DI TAPPA” DEL GIRO D’ITALIA:1955, 1985, 1997 e 2020, a cura di Massimo Carli e Renato Lombardi, che hanno collaborato per due edizioni alla gestione del grande evento sportivo a Cervia. Racconti, ricostruzioni storiche e proiezioni di immagini d’epoca.

2. Venerdì 23 ottobre, ore 21: IL SETTECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI DANTE. Interventi di Renato Lombardi:La rievocazione dell’anniversario una grande opportunità per Cervia; di Franco Gabici, Presidente del Comitato Ravennate della Società Dante Alighieri che parlerà sul tema “Il ritrovamento e il trafugamento delle ossa di Dante”; di Gabriele Zelli storico e protagonista della cultura romagnola, sul tema: “Sulle tracce di Dante a Forlì, itinerario fotografico e storico”. Porterà il saluto del Touring Club Italiano e la disponibilità ad organizzare itinerari culturali e turistici, Pier Luigi Bazzocchi, Console regionale Emilia Romagna del Touring Club.

3. Venerdì 30 ottobre, ore 21: BUNKER, POSTAZIONI MILITARI TEDESCHE ED ALLEATE DEL PERIODO 1943-45 DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE A CERVIA.. Il recupero e il restauro dei bunker e dei “denti di drago” nel Lungomare di Milano Marittima. Presentazione storica di Renato Lombardi e interventi di Walter Cortesi, Presidente dell’Associazione CRB 360 e diFederica Bosi, Consigliera delegata ai Beni culturali e alla bellezza del Comune di Cervia. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e con l’Associazione CRB 360.

4. Venerdì 6 novembre, ore 21: RICORDO DI TOLMINO BALDASSARI (1927-2010) NEL DECENNALE DELLA SUA SCOMPARSA. Poesie e pubblicazioni di un grande poeta e di un grande uomo di cultura cervese. Interventi di Roberto Zoffoli, Presidente dell’Associazione culturaleTolmino Baldassari, di Renato Lombardi e del poeta Franco Casadei. Accompagnamento musicale a cura diEugenio Fantini. La serata è realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Tolmino Baldassari.

5. Venerdì 13 novembre, ore 21: Ricordo di Tonino Guerra (1920-2012) nel Centenario della nascita. Un personaggio particolarmente legato a Cervia. Saluto del Sindaco di Cervia Massimo Medri che porterà un ricordo del rapporto di Tonino con l’Amministrazione Comunale. Relazione introduttiva di Renato Lombardi. Testimonianze del rapporto con Tonino Guerra di Roberto Zoffoli, già Sindaco di Cervia e di Pier Luigi Bazzocchi, Console regionale Emilia-Romagna del Touring Club Italiano. Intermezzi musicali a cura di Eugenio Fantini con le colonne sonore di Nino Rota dei film diFederico Fellini. Il grande regista, di cui ricorre il centenario della nascita, fu amico di Tonino Guerra e dalla loro collaborazione nacquero capolavori come Amarcord (1974). Per quella serata il Ristorante della Casa delle AIE preparerà anche un menù a base delle minestre romagnole preferite da Tonino Guerra.

In tutte le serate ci saranno videoproiezioni di immagini con la collaborazione tecnica di Massimo Evangelisti.

La partecipazione alle serate culturali è libera e gratuita, ma per le limitazioni COVID occorre telefonare per informazioni e iscrizioni a Mario Stella (338 3791838), vice presidente dell’Associazione Culturale Casa delle AIE.