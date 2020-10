Ada Sangiorgi protagonista del primo appuntamento del Caffè Letterario di Lugo

Oggi, Venerdì 9 ottobre ricominciano gli appuntamenti del Caffè letterario di Lugo. La prima ospite sarà Ada Sangiorgi, che presenterà alle 21 all’hotel Ala d’oro (via Matteotti 56) il suo libro Stai dalla parte del mondo (Bibibook, 2020).

Una storia di crimini, amore e amicizia, ma anche uno spaccato della storia italiana dagli anni di piombo ad oggi. Il Vice Questore di Bologna, Gianni Vissi, è a capo delle indagini su una serie di delitti che lo coinvolgono in prima persona: una delle vittime è un suo caro amico, Alfredo Muti. Altri assassinii, collegati all’omicidio Muti e solo apparentemente motivati dai retaggi degli anni di piombo, s’intrecciano a un filone parallelo di indagine. In questo quadro emergono le azioni criminali di importanti membri del mondo accademico della città, su cui il giornalista Muti stava scavando, e che paiono essere una probabile matrice comune dei delitti. Introduce la serata Patrizia Randi.

Ada Sangiorgi vive a Bagnacavallo, dove ricopre il ruolo di vicesindaco. Dopo la laurea in Lettere moderne a Bologna ha insegnato in vari istituti delle province di Ravenna e Bologna e ha lavorato come bibliotecaria presso l’Università di Bologna. Dal 2005 è insegnante di materie letterarie presso la scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo.

L’iniziativa si svolge nel rispetto della normativa anti Covid. Le sedute saranno distanziate ed è obbligatorio indossare la mascherina.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.