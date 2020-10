Il Goldoni di Bagnacavallo riapre le sue porte al pubblico. Ivano Marescotti inaugura la nuova Stagione del teatro

Dopo le anticipazioni per la Festa di San Michele, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo riapre finalmente le sue porte al pubblico e agli Artisti con il cartellone APeRTure. A inaugurare la nuova Stagione del Teatro bagnacavallese sarà Ivano Marescotti con il suo attualissimo, brillante recital Andrà tutto stretto, in scena sabato 10 ottobre alle ore 21.

La pandemia da Covid-19 ci ha bloccato in casa per mesi e ci ha permesso di sperimentare le nuove tecnologie per lavoro o per studio, ma anche di riscoprire alcuni valori del passato, alcune similitudini con i tempi trascorsi dai nostri avi all’epoca delle altre epidemie e guerre e non ultimo la passione per il buon cibo e per le tradizioni culinarie familiari, e in casa “us megna bén”, tanto da trasformare l’illusorio motto “Andrà tutto bene” in “Andrà tutto stretto”.

Ivano Marescotti porta in scena il suo Recital, un monologo comico, ironico e a volte drammatico composto dalle poesie di Raffaello Baldini e di altri poeti emiliano-romagnoli e dai Fatti veri narrati nel suo libro autobiografico, mescolati ai suoi personaggi romagnoli divenuti mitici.

Biglietti: da 15 a 25 euro.

Prevendite: sabato 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 13.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306 – 0545 64330): dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Vendita online su Vivaticket.

Nella sera di spettacolo la Biglietteria aprirà alle ore 20.

Info: 0545 64330 – www.accademiaperduta.it