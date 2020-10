“Il Maggiorlino dei libri…a Lugo”: la scrittrice per bambini Manuela Salvi ospite del prossimo appuntamento

L’ospite della rassegna virtuale della sezione Ragazzi della biblioteca Trisi “Il Maggiolino dei Libri…a Lugo” di questa settimana è Manuela Salvi, editor e scrittrice per bambini e ragazzi. Nella presentazione, che verrà pubblicata venerdì 9 ottobre sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca di Lugo, l’autrice presenta alcuni suoi libri, come Nei panni di Zaff (Fatatrac, 2005), che racconta di un bambino che vuole fare la principessa, Beelinda fuori dal gregge (Fatatrac, 2006), la cui protagonista è una pecora che va a vivere su un albero perché stufa di stare in gruppo e Famiglie e altri scompigli (Librì, 2018) che parla di una ragazzina che vorrebbe una famiglia normale.

La scrittrice presenta poi due romanzi da lei auto-pubblicati: The Dream Machine, che racconta di un ragazzino che vorrebbe cambiare la sua vita e Mandolin rock. Da Napoli a New York, dove il protagonista, Samuel, affronterà un viaggio alla scoperta delle proprie radici, a ritmo di rock!

Appassionata di letteratura fin da bambina, Manuela Salvi spedì il suo primo romanzo a soli tredici anni a un’importante casa editrice, la quale le inviò un’incoraggiante lettera di risposta che conserva tutt’ora. Ad oggi ha pubblicato in tantissime lingue più di venticinque libri, tutti accomunati dal tema della diversità, intesa come diritto di essere sé stessi a qualunque costo.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.