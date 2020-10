Ultimo appuntamento per Burattini alla Riscossa: è Sganapino Show ai Giardini Speyer

Giunge al termine la XIV edizione di Burattini alla Riscossa, la rassegna itinerante che in oltre tre mesi di programmazione ha animato il territorio, dalla riviera all’entroterra.

In una fase difficile come quella attuale, non era affatto scontato poter dar continuità al circuito itinerante di spettacoli di burattini ed arte varia, appuntamento oramai fisso dell’estate sia nel ravennate che nei lidi di Comacchio. Riorganizzando le attività nel rispetto delle prescrizioni e delle misure di prevenzione, gli organizatori sono riusciti a ripartire già da fine giugno, offrendo al pubblico la possibilità di poter tornare ad assistere agli spettacoli, in condizioni di piena sicurezza.

Pur nella particolarità di questa annata, sono quasi 50 gli eventi che hanno composto il nostro cartellone estivo, diffuso sui territori delle province di Ravenna e Ferrara, e che culmineranno il 10 ottobre a Ravenna.

Un viaggio durato oltre tre mesi, che ha registrato ad ogni tappa una risposta sempre cospicua e calorosa da parte del pubblico; pur con le limitazioni del caso, i posti disponibili sono infatti andati quasi sempre completamente esauriti.

Sganapino in scena a Ravenna

sabato 10 ottobre, ore 16

Giardini Speyer

Massimiliano Venturi

SGANAPINO CONTRO IL VAMPIRO

Una carrellata di farse che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità. Partendo dal patrimonio drammaturgico del teatro dei burattini tradizionale, con riferimenti alla letteratura ed ai repertori popolari, Massimiliano Venturi porterà in scena uno spettacolo sempre nuovo e differente, con sketch e situazioni originali che caleranno lo spettatore in un’atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni età. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate. Un evento realizzato in collaborazione con CittAttiva, nell’ambito della Farini Social Week.