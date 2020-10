Ragazzi di scuola media di Ravenna lanciano crowfunding per girare cortometraggio tratto da un libro letto insieme

L’idea è partita dopo la lettura estiva del libro “Il lato oscuro della luna” di Fabio Geda e Marco Magnone. Perchè non realizzarne un piccolo film, per invogliare altri giovani alla lettura di questo e tante altre storie? Così un gruppo di ragazzi delle scuole medie di Ravenna, che frequentano da diversi anni il gruppo di lettura organizzato dalla Libreria per Ragazzi Momo di via Mazzini, ha deciso di buttarsi nell’avventura e trasformarsi da semplici lettori in attori.

L’ambizioso progetto ha poi lo scopo di coinvolgere nella lettura altri coetanei, magari allettati dalle immagini video, molto più congeniali delle pagine scritte, per le giovani generazioni. Ma i costi sono imponenti: servono circa 3 mila euro per il pagamento della piccola troupe che seguirà il corto, le spese per i costumi e le scenografie. Per questo il gruppetto di giovanissimi, guidato dalle libraie di Momo, ha pensato di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso. La cifra raccolta servirà anche a coprire il costo dei gadget che verranno spediti ai donatori.

“Da qualche anno si tiene un gruppo di lettura per ragazzi e ragazze delle scuole medie della città – spiegano dalla libreria Momo -. Il gruppo è guidato da Sara Panzavolta, una delle tre libraie della libreria. Negli anni i partecipanti sono cresciuti, sono diventati voraci lettori, capaci di parlare di letteratura e libri in maniera approfondita. Questa esperienza ha dato loro modo di confrontarsi con un gruppo di pari sui più svariati temi, mettendo a confronto i loro punti di vista tramite un grande esercizio all’ascolto dell’altro”.

Due mesi di tempo per raccogliere i 3.000 euro che servono per coprire tutte le spese. A 5 giorni dal lancio della raccolta fondi, risultano raccolti già 1.155 euro e i ragazzi hanno bisogno dell’aiuto di tutti per realizzare questo sogno ambizioso. Per informazioni su come sostenere il progetto si può andare sulla pagina Facebook della Libreria Momo, scrivere a libreriaperragazzimomo@gmail.com , oppure cercare il progetto “Ciak si legge! Dal libro al cortometraggio” sul sito della piattaforma www.produzionidalbasso.com.