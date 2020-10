Ravenna. Il Tempo Ritrovato torna alla Classense con Lisa Ginzburg, Loredana Lipperini, Nicola Lagioia e tanti altri

Ricomincia Il Tempo Ritrovato, la rassegna letteraria ospitata dalla Biblioteca Classense, curata da Matteo Cavezzali e organizzata da ScrittuRa festival con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Ad aprire sarà un evento tributo al poeta Pablo Neruda in occasione della “Notte per Dante” il 17 ottobre alle 17 alla Classesne. Neruda sarà raccontato da Roberto Ippolito, giornalista autore di “Delitto Neruda” (Chiarelettere), in dialogo con Matteo Cavezzali, ci saranno inoltre letture di Viola Casadei e Antonio Maiani e musiche di Jenny Burnazzi al violoncello elettrico e Andrea Carella al sassofono.

La rassegna proseguirà tutti i mercoledì alle 18.30 alla Biblioteca Classense fino alla primavera.

I primi appuntamenti sono i seguenti:

il 28 ottobre Lisa Ginzburg “Cara pace” (Ponte alle Grazie). Due sorelle, una madre che se ne va. Lisa Ginzburg scava nella fragilità della coppia, tra i calcinacci della famiglia, raccontando con abilità estrosa la fatica femminile di crescere proteggendo e proteggendosi. Fino a sorprenderci con l’ipotesi che gettando via lo scudo si comprenda meglio la battaglia.

Figlia di Carlo e nipote di Natalia Ginzburg, Lisa è una intellettuale europea residente a Parigi i cui libri e studi hanno riscosso una grande interesse della critica.

Il 4 novembre sarà ospite Chiara Moscardelli con “Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine” (Giunti): Superati i quaranta un uomo diventa interessante, una donna zitella. Ma Teresa Papavero non se ne cruccia, ha ben altre preoccupazioni, ha a che fare con uno scheletro. Comicità e suspense per una delle investigatici più bizzarre della letteratura italiana.

L’11 novembre una delle voci storiche di Rai Radio3, Loredana Lipperini presenterà “La notte si avvicina” (Bompiani), una filastrocca che può essere innocente e terribile, una maledizione, una storia di streghe e di contagi in dialogo con Eraldo Baldini.

Il 18 novembre sarà ospite Carlo Carabba scrittore finalista al premio Strega e direttore della narrativa italiana della casa editrice americana Harper Collins. Carabba parlerà di letteratura, editoria e del suo romanzo “Come un giovane uomo” (Marsilio) in con una lingua che analizza, immagina e riflette, che mescola Eta Beta alla Bibbia e The O.C. e Lost a Proust e Peter Schlemihl, Carlo Carabba medita sul caso e il destino, il lutto e la crescita, e racconta quando finisce la giovinezza.

Il 25 novembre Alessio Torino presenterà “Al centro del mondo” (Mondadori). Alfiere del bene, vedetta del male, ultimo di una grande dinastia di “idioti” e fuor di squadra, ignaro fratello di Greta Thunberg, Damiano Bacciardi ha le sue radici in un orizzonte letterario che va da Paolo Volponi e Federigo Tozzi all’America di Faulkner e McCarthy.

Il 2 dicembre Francesco Costa parlerà di “Questa è l’America” (Mondadori). A un mese dalle elezioni in USA parliamo di America con uno dei massimi esperti italiani, giornalista e vicedirettore de Il Post. Francesco Costa riflette sulle trasformazioni e i problemi dell’America, quella vera, raccontandoci il doloroso ma inesorabile smarrimento di un Paese speciale che diventa ogni giorno più normale.

Il 9 dicembre il narratore dell’appennino tosco-emiliano Sandro Campani presenterà “I passi nel bosco” (Einaudi). Campani dà voce al bosco, al vento che frusta gli alberi, al profumo della terra dopo la pioggia. E lo fa con una scrittura precisa e implacabile, come un colpo d’accetta.

La rassegna proseguirà poi nel gennaio 2021 con Nicola Lagioia, Cristina De Stefano, Antonella Lattanzi, Matteo B. Bianchi, Saverio Fattori, Giulia Contini, Beatrice Masini e molti altri.

Il Tempo Ritrovato è realizzato con l’aiuto della Biblioteca Classense, delle sue bibliotecarie e bibliotecari, e di Stefano Bon, Stefano Carattoni, Alberta e Angela Longo della libreria Dante.