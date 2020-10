Serate con l’autore al centro sociale di Pisignano Cannuzzo: Carli e Pecora presentano i loro libri

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, anche quest’anno continua con la rassegna culturale: “Serate con l’autore”. In questa edizione verranno presentati tanti libri in 9 serate che accompagneranno il pubblico nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, dovuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese.

L’iniziativa continua dunque mercoledì 14 ottobre alle ore 20:30, nel centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d.

Saranno due gli autori a presentare le loro opere il primo Massimo Carli che sarà intervistato dalla giornalista Alessandra Giordano, sul suo libro “A Cervia non fa freddo” a seguire Carmelo Pecora che a sua volta sarà intervistato dalla filosofa Romina Guidori sul libro “Morte a Trecolli”.

A tutti gli autori e scrittori sarà consegnata una cartella contenente una stampa calcografica a puntasecca realizzata dall’autore Giampiero Maldini, dell’associazione culturale Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa Rassegna.

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione Culturale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Linea Rosa Ravenna – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale Menocchio Cervia – libreria Bubusettete Cervia – Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo e Lions Club Ad Novas Cervia.

Con il sostegno di: Focaccia Group Cervia – Iperpneus Cervia e Credito Cooperativo Romagnolo.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti: Nel rispetto delle normative COVID verranno rispettati il distanziamento e l’obbligo della mascherina.