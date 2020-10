Virtual tour della mostra di Paolo Roversi “Studio Luce”: anteprima della visita con oltre 200 foto dal sito del MAR

In occasione della mostra Paolo Roversi – Studio Luce, a cura di Chiara Bardelli Nonino il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna ha realizzato il virtual tour della mostra. Uno dei mezzi più innovativi e contemporanei a disposizione di tutti gli utenti del sito del MAR (www.mar.ra.it) e di chi desidera visionare un’anteprima della mostra.

Un’esigenza nata durante lo scorso lockdown, per l’emergenza da COVID 19, e ancora purtroppo attuale, ma che si è rivelata assolutamente necessaria per la valorizzazione dell’esposizione e per documentare l’evento.

Prodotto da Silvestrin & Associati di Milano, che ha anche curato il progetto esecutivo dell’illuminazione della mostra, il virtual tour è uno strumento di comunicazione con forte impatto emotivo, che permette di immergersi nel percorso espositivo con oltre 200 fotografie da esplorare. Grazie all’unione di immagini panoramiche a 360°, restituisce una riproduzione degli spazi espositivi del MAR e consente al visitatore di entrare direttamente in mostra.