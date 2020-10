Ivano Marescotti presenta il libro sulle case del popolo al Socjale di Piangipane

Mercoledì 14 ottobre alle ore 20,45 al teatro Socjale di Piangipane (Ravenna) si terrà la presentazione del libro “Nel cuore della Comunità: Storia delle case del Popolo in Romagna”, autori Tito Menzani e Federico Morgagni, FrancoAngeli Editore, settembre 2020. Il libro è la conclusione della prima fase di ricerca avviata da un paio di anni dal Circolo Cooperatori APS sulle Case del Popolo della Romagna, di ogni orientamento e tipologia, dall’800 ad oggi.

La ricerca ha individuato ben 570 case del popolo, storicamente esistite o ancora attualmente esistenti in tutto il territorio romagnolo; di molte di queste è stata ricostruita la localizzazione, l’anno di fondazione e alcuni cenni di vicenda storica. Molte informazioni sono on line al sito www.casedelpopolo.it. La ricerca è tutt’ora in corso per reperire ulteriori fonti e documentazione.

Il libro si concentra in particolare sul ruolo delle case del popolo come centri cooperativi di educazione politica, di aggregazione sociale e fruizione culturale di massa ed esamina le multiformi trasformazioni di un modello capace di evolvere continuamente per rispondere alle sfide di una società in trasformazione, pur conservando un solido ancoraggio ad alcuni valori di fondo: solidarietà, mutualismo, partecipazione democratica. Dalla ricerca emerge con evidenza come le case del popolo rappresentano una parte fondamentale della memoria e della identità della Romagna, di cui in parte hanno contribuito a definire la storia e il carattere, e una peculiarità che, in termini di consistenza, non ha eguali in italia e in Europa.

Il programma della serata di presentazione del volume prevede:

il saluto del Vice Sindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani e gli interventi di Tito Menzani, Università di Bologna e coautore del libro; dello storico Sauro Mattarelli, di Guido Ceroni, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna; di Mario Mazzotti, presidente Legacoop Romagna.

Farà seguito la lettura di alcuni brani dal libro e altre storie a tema, protagonista Ivano Marescotti.

Per l’incontro in presenza fisica valgono le norme sanitarie vigenti alla data.

Visto il numero limitato di posti si chiede di prenotare tramite email a circolo@circolocoop.ra.it entro lunedì 12 ottobre (vale data e ora di richiesta).