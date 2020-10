Ravenna viso-in-aria: Fanny & Alexander presentano al Rasi di Ravenna il loro “Oz”

Inserito nel programma di Ravenna viso-in-aria – prologo a La stagione dei teatri e in quello della Notte per Dante, arriva al Rasi di Ravenna lo spettaolo Oz, della compagnia Fanny & Alexander, in scena giovedì 15 e venerdì 16 ottobre alle 17.30, sabato 17 ottobre alle 10 e 17.30.

Si tratta di uno spettacolo-game adatto a bambini a partire dai 7 anni, tratto dai 14 libri di Frank L. Baum. Nelle storie di Oz Dorothy, ma anche altri bambini che spesso sostituiscono o accompagnano la famosa ragazzina del Kansas (Tip o Botton di Luce, ad esempio), viaggiano vorticosamente su e giù per un mondo fatato pieno di Maghi, Streghe e creature stravaganti: mezzi uomini, automi, bambole viventi fatte di pezza, animali che parlano la lingua umana, esseri di paglia, di latta e d’ogni altro tipo.

Il loro viaggio non è mai una storia unica sviluppata in forma lineare, ma un incessante movimento che destabilizza e riapre di continuo la narrazione in un infinito proliferare di luoghi, di nuove situazioni, nuovi personaggi e nell’incontro con creature sempre straniere e diverse. I bambini, guidati dallo stesso autore di questo labirinto narrativo, Baum, e dotati di un piccolo telecomando, saranno continuamente chiamati a una scelta che determinerà lo sviluppo delle varie vicende. La scelta è forse davvero il grande tema di questo spettacolo: scegliere significa misurarsi con la libertà, ma anche con le conseguenze delle proprie scelte, scegliere è anche rinunciare a qualcosa, e forse, come accade a Dorothy, rischiare di perdersi per poi alla fine riuscire a ritrovarsi.

Spesso scegliere è un atto solitario, ma forse ci sono luoghi, come il teatro, in cui la scelta può ancora trovare una sconcertante forma di condivisione, nella somiglianza e nel conflitto, e perfino nella delusione, quando a prevalere è la scelta degli altri. Ma scegliere sarà anche il solo modo che i bambini avranno di creare un possibile senso condiviso, ritrovando la vibrazione di una storia immaginata in comune, proprio a partire dai personaggi del racconto, di volta in volta messi in vita dal loro desiderio.

Sabato 17 dopo lo spettacolo “Tante scelte per un solo racconto”, incontro con la compagnia e Laura Gemini. In scena anche giovedì 15 e venerdì 16 ottobre alle ore 10 per Ragazzi a teatro.

OZ

tratto da “I libri di Oz” di F.L. Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi

Ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis

drammaturgia Chiara Lagani

regia, scene, luci Luigi De Angelis

con Consuelo Battiston, Lorenzo Camera, Chiara Lagani

illustrazioni Mara Cerri

animazioni Andrea Marini

paesaggio sonoro Mirto Baliani

costumi, maschere e oggetti di scena Emanuela Dall’Aglio

cura del suono Giovanni Magaglio

allestimento Lorenzo Camera

organizzazione e promozione Ilenia Carrone

Una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro delle Briciole, E production. Un ringraziamento particolare a Elisa Alberghi, Andrea Argentieri, Mauro Bersani e tutta la Giulio Einaudi Editore, Giovanni Cavalcoli e Laura Gemini

Il Teatro Rasi è in via di Roma 39.

BIGLIETTI

Ingresso 8€

Under14 5€

