Russi. Da lunedì 19 ottobre vendita di carnet e biglietti per la stagione del teatro comunale

Da lunedì 19 ottobre prende il via la vendita di carnet e biglietti per la prima parte della stagione teatrale del Comunale di Russi. In programma per questa prima parte di fine 2020, la tradizionale rassegna concertistica, tre appuntamenti tra il 29 ottobre e il 18 novembre, e due titoli dedicati alla prosa, in cartellone il 27 novembre e il 10 dicembre (con replica l’11).

Carnet e biglietti saranno reperibili presso la biglietteria del teatro. Da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre dalle 17,30 alle 19,30 sarà possibile acquistare i carnet. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre si potranno acquistare carnet e biglietti, nei seguenti orari: nella giornata di giovedì dalle 17,30 alle 19,30, nelle giornate di venerdì e sabato dalle 10 alle 12.

Da lunedì 26 ottobre la biglietteria osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato tutte le mattine dalle 10 alle 12, escluso il giovedì in cui l’orario di apertura si sposterà al pomeriggio, dalle 17,30 alle 19,30.

Per informazioni : 0544/587690; mail teatrocomunalerussi@ater.emr.it