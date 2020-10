A Lugo architettura e illustrazione sono state al centro dell’incontro con l’illustratore Federico Babina

Architettura e illustrazione sono state al centro dell’incontro “Archetype” con Barcellona e l’illustratore Federico Babina, svolto venerdì 16 ottobre nel Salone Estense della Rocca di Lugo. Architetti, progettisti ma anche appassionati del tema hanno ascoltato l’illustratore italiano, arrivato da Barcellona, dove vive e lavora, per partecipare all’incontro organizzato da ProViaggiArchitettura, in collaborazione con Edilpiù e con il patrocinio del Comune di Lugo.

Nel corso dell’incontro Federico Babina ha parlato del suo lavoro, che spesso porta illustrazione e architettura a incontrarsi. In questa occasione Babina ha anche illustrato i suoi tanti lavori, tra cui, uno dei più celebri, Archiwindow, i 25 architetti affacciati alla finestra, oltre alle campagne di comunicazione per Bulgari e l’azienda Salvatori e le numerose illustrazioni per magazine internazionali.

“Grazie a Federico Babina – spiega Marcello Bacchini di Edilpiù – abbiamo potuto viaggiare con lui tra le sue opere più famose, a testimonianza, ancora una volta, di quanto sia fondamentale e prezioso uscire dalle categorie rigide e aprire i propri orizzonti ai tanti settori artistici che da sempre dialogano con l’architettura. Ringrazio Federico per essersi reso disponibile per questo speciale incontro che ha sicuramente arricchito il nostro bagaglio di esperienze”.

“Un buon architetto deve essere un bravo illustratore – ha detto Federico Babina durante l’incontro -. L’Archetipo che dà il nome a questo incontro è come la forma primordiale del pensiero, dà forma alle idee. Per le mie illustrazioni so dove voglio arrivare ma non so come: è un lavoro, è una ricerca per guardare le cose da prospettive differenti e raccontarle al meglio. Adoro fare sovrapposizioni fra discipline”.

Combinando ingredienti differenti, le illustrazioni di Babina nascondono arte, poesia, fiaba, musica e altre sfere dell’immaginazione, riportate in immagini di architetture cucite su misura ai protagonisti: i tratti peculiari dei personaggi prendono così forma architettonica, modalità con cui Babina riesce ad indagare differenti universi, da quello dell’arte a quello del cinema, fino al mondo animale o addirittura il labirinto dei disturbi della psiche.