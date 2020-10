Nicola Mariuccini presenta “Avrai vent’anni tutta la vita” alla Biblioteca Oriani di Ravenna

Venerdì 23 ottobre, ore 17.30, sarà alla Biblioteca Oriani di Ravenna lo scrittore Nicola Mariuccini per presentare il suo ultimo libro Avrai vent’anni tutta la vita (Castelvecchi 2020), un romanzo che racconta la ventennale odissea giudiziaria di Luigino Reattino, personaggio a metà strada tra finzione e realtà storica, ingiustamente accusato di essere tra i principali responsabili del rapimento del generale americano James Lee Dozier, avvenuto il 17 dicembre 1981 per mano delle Brigate Rosse. Lo scrittore ne parlerà con il prof. Andrea Baravelli, docente di storia contemporanea all’Università di Ferrara, autore di importanti studi sui cosiddetti “anni di piombo”, in modo da creare un dialogo tra letteratura e ricerca storica.

Mariuccini ha pubblicato, sempre per Castelvecchi, i romanzi storici La prigione di cristallo (2015), incentrato sulla questione del femminicidio nell’orizzonte della Grecia dei colonnelli; Nighthawks (2017), ambientato in Portogallo negli anni del regime dittatoriale salazarista; e Niňos (2018), sulla drammatica vicenda dei bambini “rubati” nella Spagna di Franco.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense. I posti sono limitati nel rispetto della normativa D.L. 30 luglio 2020, n. 83. È consigliata la prenotazione. Per l’accesso e la permanenza in sala è obbligatorio l’uso della mascherina. Info e prenotazioni: 0544 214767, informazioni@bibliotecaoriani.it.