Al Bronson il release party del nuovo album dei Shad Shadows “Toxic Behaviours”

Sabato 24 ottobre, al Bronson di Madonna dell’Albero, in programma il release party del nuovo album dei Shad Shadows “Toxic Behaviours”. Durante l’evento, con inizio alle ore 21.30, verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid: distanziamento, ingressi limitati e contingentati, sanificazione. Occorre portare e indossare la mascherina.

“Toxic Behaviours” è il terzo album della discografia di Shad Shadows, che sarà pubblicato il 10 novembre su cassetta da Wave Tension Records e in vinile da Young & Cold Records. Shad Shadows sono un duo dark elettronico composto dai ravennati Luca Bandini (voce, synth, drum machine) e Alessandra Gismondi (synth, voce), già insieme nello speculare progetto Schonwald. Sono uniti da un comune amore per la musica elettronica.

Nell’inverno del 2014 il duo inizia a scrivere e registrare musiche che fossero come creature della notte, caratterizzate da beat marziali, minimalismo ossessivo e ispirazione per suoni elettronici sperimentali, le colonne sonore e il sound della industrial dance degli anni ’80 e ’90. Da allora, Shad Shadows hanno pubblicato due album, “Minor Blues” su Disko Obscura e “Nocturnal” su Young & Cold Records. Sono stati pubblicati anche un EP (“Fix”) su Black Verb Records e tracce per tribute compilation per Wave Tension Records (tributo a Gary Numan) e Wave Noir (tributo a Venus in Furs). Come il suo predecessore “Nocturnal”, che era un concept album sui miti urbani legati ad una immaginaria società distopica, “Toxic Behaviours” è costruito attorno a un concetto. Si concentra sulla questione fondamentale se il rituale sia una parte necessaria di tutte le società. Il rituale non esiste realmente nella società occidentale moderna, ma alcuni rituali sono diventati una sorta di “comportamenti tossici” in aree inaspettate della vita moderna. Esprimendo simbolicamente la conquista tecnologica, le “generazioni morte”, la violenza urbana, la superficialità e la vanità in un denso viaggio musicale.

L’album è stato registrato e mixato da Luca e Alessandra presso Silver Veins Studio e masterizzato da Daniel Hallhuber presso Young & Cold Studio.

Gli abbonamenti Bronson per la stagione 2019/2020 restano VALIDI tramite prenotazione OBBLIGATORIA via mail a enrico.martinelli@bronsonproduzioni.com

Shad Shadows

Toxic Behaviours Release Party

