“Il Tempo ritrovato”: l’aumento dei contagi fa saltare la seconda parte della rassegna

Dall’organizzazione del ciclo di incontri letterari “Il Tempo Ritrovato” fanno sapere che, su richiesta del Comune, in seguito alle indicazioni arrivate ieri sera dal MiBACT, si vedono costretti a sospendere la seconda parte degli incontri in programma nella rassegna, ospitata alla Biblioteca Classense, fino a che le condizioni della pandemia di Coronavirus non cambieranno. “Gli incontri verranno recuperati appena possibile in diverse modalità”, precisano gli organizzatori.

Salta quindi l’appuntamento previsto per mercoledì 28 ottobre con Lisa Ginzburg.

Maggiori informazioni sul sito della rassegna.