Laura Pausini esce con un nuovo singolo: “Io sì” sarà colonna sonora di “The life ahead” con Sophia Loren

È uscito allo scoccare della mezzanotte di ieri, giovedì 22 luglio ed è dunque disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme online di musica, il nuovo singolo della cantante di origini solarolesi Laura Pausini “Io sì”, che sarà colonna sonora del film “The life ahead”, La vita davanti a sè, per la regia di Edoardo Ponti: il film riporterà sulle scene un’icona del cinema italiano come Sophia Loren.

Il pezzo, originariamente inglese, è stato riscritto in italiano con la collaborazione di Diane Warren e Niccolò Agliardi, per poi essere tradotto in altre tre lingue, francese, portoghese e spagnolo, ma è proprio nella versione italiana di Laura Pausini che accompagnerà il film di Ponti, in uscita il 3 novembre nelle sale e dal 13 novembre disponibile sulla piattaforma Netflix.