A Passogatto di Lugo attesi lo scrittore Cristiano Cavina e il musicista Carlo Calderano

Martedì 27 ottobre Passogatto di Lugo ospita una serata dedicata a musica e letteratura. Dalle 20.45 in via Passogatto 10 da Casola Valsenio arriva lo scrittore Cristiano Cavina, che presenterà il suo libro “Fame chimica”. Nel volume un Cristiano Cavina inedito esplora il tema della droga e dello sbando scegliendo l’espressione poetica. A seguire, ci sarà Carlo Calderano in concerto con la musica di Astor Piazzolla rivisitata in chiave moderna per chitarra solista. L’ingresso è a offerta libera con posti limitati nel rispetto delle normative contro il Covid-19. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio con il patrocinio del Comune di Lugo.