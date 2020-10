Ravenna. Al Palazzo del Cinema e dei Congressi torna Visioni Fantastiche

Torna a Ravenna Visioni Fantastiche, il film Festival dedicato al cinema fantastico e alla formazione scolastica. In attesa del main event di novembre, che avrà luogo al Palazzo del Cinema e dei Congressi dal 9 al 15 Novembre, è prevista una straordinaria Anteprima Fantastica: White Snake, sabato 24 ottobre ore 1724 sempre al Palazzo del Cinema e dei Congressi.

Le Anteprime Fantastiche sono una serie di proiezioni, gratuite e aperte a tutti, di film in anteprima nazionale, che coniugano l’elemento spettacolare con quello educativo, creando una sintesi perfetta fra divertimento e apprendimento. Proiezioni uniche, avvincenti, folgoranti: un momento unico per grandi e piccoli per andare al cinema e riscoprire la gioia del film in sala, in totale sicurezza.Tutte le proiezioni saranno gratuite e aperte a tutti; i film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La prima anteprima sarà White Snake di Amp Wong e Zhao Ji. Amp Wong ha lavorate a varie serie animate hollywoodiane tra cui Astro Boy, Teenage Mutant Ninja Turtles, Green Lantern e molte altre. Zhao Ji invece da anni lavora nel settore del filmmaking ed ha partecipato al montaggio di numerosi film in Cina e all’estero, come The Grandmaster, Swordsmen, Snow Flower and the Secret Fan and The Karate Kid.

Il film è basato sulla fiaba cinese del Serpente Bianco. La leggenda narra la storia di una dea-serpente, Blanca, che, camuffata da donna umana, perde la memoria e si innamora di un umile cacciatore. Questo amore però scatenerà le ire della sorella di Blanca, disposta a tutto pur di farla rinsavire… Come scrive Variety, “il debutto di Hao Ji e Amp Wong colpisce grazie a un piacevole equilibrio tra fragorose scene d’azione e un romanticismo accattivante.” Il film infatti alterna un’avvenieristica animazione in computer grafica a una storia tradizionale, per un’avventura d’azione adatta a grandi e piccoli.

Anteprima in collaborazione con Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina nell’ambito della rassegna “AUTUNNO 2020: ritorno alla sala!” promossa da Associazione COE.