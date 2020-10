Ravenna. Per i Concerti della Domenica il 25 ottobre omaggio a Fellini

Dopo il successo dei pianisti Emanuil Ivanov e Raffaello Bellavista, prosegue il cartellone dei Concerti della Domenica, il 25 ottobre alle ore 11 alla Sala Corelli, con l’Omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita, con l’Ensemble Virgilio e Davide Tura al pianoforte e direzione. Compongono l’Ensemble Virgilio il sax alto di Alessandro Stefanelli, il clarinetto di Fabio Bertozzi, il contrabbasso di Milko Merloni e le percussioni di Tommaso Taddei. Fondatore e direttore, Davide Tura, classe 1986, è pianista e compositore riconosciuto: di prossima pubblicazione per Amadeus Arte Label, il cd “S(ottrazioni)” racchiude sue composizioni originali per piano solo. Il programma del concerto si articola in diverse sezioni: Le origini comprendono la Marcia “Tuoni e fiamme” detta Ingresso dei gladiatori di Julius Fučik, celebre marcia circense ripresa ne “I clowns” (1971), “The Peace Patrol” di Charlie Chaplin, autore amatissimo da Fellini, e la celeberrima “Je cherche après Titine” di Leo Daniderff, inserita ne “La città delle donne”. Lo stile Fellini propone i brani di Nino Rota “Saraghina rumba” e “I clowns medley”, cui seguono “Ginger&Fred” e “La voce della luna” di Nicola Piovani. Allo Stile Nino Rota è dedicata una sezione del programma, con i Preludi per pianoforte, la Casanova suite per pianoforte e la Satyricon suite. Infine, sempre di Nino Rota, i Grandi temi da “Amarcord”, “La dolce vita” e “La passerella di 8 e 1/2”.