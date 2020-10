Il Mama’s chiude i battenti fino a nuovo ordine: tutto annullato fino al 24 novembre

Anche il circolo Arci Mama’s di via San Mama a Ravenna, nonostante avesse appena ripreso la propria attività, è costretto a chiudere e rinviare o annullare gli appuntamenti in calendario fino al 24 novembre, in applicazione alle nuove misure anticovid stabilite dall’ultimo DPCM che pone un drastico freno a tutte le attività culturali.

“Nonostante le cautele da noi applicate sia nel distanziamento che nell’ igienizzazione siamo tenuti ad applicare la normativa prevista – spiegano in una nota -. Pertanto tutte le serate dei venerdì e sabati fino al 21 novembre sono sospese resta in calendario tutta la restante programmazione. Speriamo che queste misure previste ci consentano di superare le attuali difficoltà e riprendere le nostre serate”.