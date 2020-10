Baby Halloween anti-covid con dedica a Gianni Rodari nel centenario dalla nascita

Baby Halloween è un percorso incentrato sullo spettacolo pensato per i più piccini che negli ultimi due anni ha riscosso successo di pubblico e che quest’anno sarà dedicato al grande scrittore e pedagogo Gianni Rodari, nel centenario dalla nascita. Dall’organizzazione dicono: “Purtroppo per l’Halloween di quest’anno i teatri saranno chiusi. Chiusi i teatri, ma certo non la fantasia. E così stiamo creando un Baby Halloween a misura di bambino e anti Covid.

Perché in questo anno così extra-ordinario ognuno potrà godere dello spettacolo direttamente dal salotto di casa… Sappiamo che sarebbe stato meglio vederci dal vivo, ma vi assicuriamo che ci vedremo, anche se attraverso lo schermo di un computer, e ciascuno di voi potrà intervenire in diretta, partecipare e anche cambiare il corso degli eventi.

Quando i cattivi delle favole si arrabbiano, c’è poco da scherzare. Ma siamo proprio sicuri che siano spaventosi come vogliono far credere? Tutti i personaggi più terrificanti delle favole si danno appuntamento la notte di Halloween per spaventare come non mai i bambini. Tuttavia, come insegna Rodari, dietro le apparenze si nascondono misteri e sorprese e grazie alla fantasia anche la paura viene sconfitta. Il lupo famelico finisce in pentola, la morte giunta a riscuotere il suo tributo si prende un sonoro spavento, la strega cattiva si ritrova in pensione e l’orso feroce? Scopre di avere un’insospettata vena artistica.

Vi aspettiamo, quindi sabato 31 ottobre alle ore 17, tutti in costume, tutti truccati e pronti per entrare insieme a noi nell’antro della strega, nella capanna del mostro e nel castello di Morticchia. Come si fa? Ė molto semplice, i biglietti (come sempre) sono in vendita presso le Arteficerie Almagià la mattina di sabato 31 dalle 10:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:00 fino all’inizio dello spettacolo (ma dovrete venire un po’ prima perché dovrete avere il tempo di collegarvi). Al momento del ritiro del biglietto verrà consegnato un “ kit di Halloween “ necessario per seguire la diretta e anche la merenda offerta da Fami

Sarà sufficiente scaricare l’applicazione Zoom (gratuita) sul vostro device (computer, tablet, cellulare) e aspettare un link di accesso che vi verrà inviato via e-mail e che sarà attivo solo a partire dalle 16:50 di sabato 31

A causa dei posti limitati della piattaforma è obbligatoria la prenotazione, telefonicamente al 392 6664211 o via e-mail a compagnia@teatrodeldrago.it se possibile entro il 30 ottobre.

Baby Halloween rientra nel progetto Almagia in Festa svolto in collaborazione con Rete Almagià e l’Istituzione della Biblioteca Classense ed è uno degli appuntamenti del cartellone della stagione teatrale Le arti della Marionetta, in convenzione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna”.

Biglietteria:

Presso le Arteficerie Almagià – Via dell’Almagià 2, Ravenna

Sabato 31 ottobre 2020 ore 10 – 12:30 e ore 15 – 17