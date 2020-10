Il giovedì sera, su Rai5 le prove del concerto del Maestro Riccardo Muti

La poltrona del salotto di casa come una poltrona di prima fila in platea. Questa settimana ha inizio una nuova serie inedita delle prove del Maestro Riccardo Muti su Rai5 che, ogni giovedì in prima serata, dal 29 ottobre al 19 novembre, porterà lo spettatore dietro le quinte del suo concerto.

Insieme all‘Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, a partire dalla seconda puntata sarà presente un solista d’eccezione: David McGill, per quasi vent’anni primo fagotto della Chicago Symphony Orchestra e uno dei maggiori virtuosi di questo strumento.

Il programma

Giovedì 29 ottobre ore 21:15

Riccardo Muti prova la Sinfonia Haffner di Mozart (1782)

Repliche sabato 31 alle 11:20 e domenica 1 alle 19:45

Giovedì 5 novembre in prima serata

Riccardo Muti prova il Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e e orchestra K191 di Mozart (1774)

Solista David McGill

Repliche sabato 7 in tarda mattinata e domenica 8 nel tardo pomeriggio

Giovedì 12 novembre in prima serata

Riccardo Muti prova la Fantasia sui temi dell’opera “Il trovatore” di Giuseppe Verdi di Francesco Cappa (1854)

prima esecuzione dal suo ritrovamento: partitura riportata alla luce sotto la direzione del M° Elsa Evangelista, Napoli, Novembre 2015

Solista David McGill

e le Sinfonie da Giovanna d’Arco (1845) e da La battaglia di Legnano (1849) di Giuseppe Verdi

Repliche sabato 14 in tarda mattinata e domenica 15 nel tardo pomeriggio

Giovedì 19 novembre in prima serata

Riccardo Muti dirige l’Orchestra Cherubini in Concerto (musiche di Mozart, Cappa, Verdi)

Fagotto David McGill

Repliche sabato 21 in tarda mattinata e domenica 22 nel tardo pomeriggio

Altri video di prove e concerti di Riccardo Muti sulla Piattaforma Digitale qui: https://bit.ly/RMM_DSP