Ravenna Nightmare Film Fest: le proposte della seconda giornata in streaming su MYMovies.it

Le luci del Ravenna Nightmare Film Fest continuano ad illuminare i lati più oscuri del cinema anche nella seconda giornata di festival, accendendo i riflettori su nuove opere da brivido, sempre in streaming sulla piattaforma MYmovies.it l’1 Novembre 2020.

Si inizia alle 16:00 con Il Concorso Internazionale Cortometraggi, colonna portante della giornata. Realizzato in collaborazione con il Circolo Sogni, il Concorso vede protagonisti i corti più dark del panorama cinematografico contemporaneo. Attraverso gli occhi di brillanti registi provenienti da tutto il mondo, si dà il via ad un fluido e inedito viaggio nel mondo della paura in formato corto. Al vincitore del concorso, votato dagli spettatori attraverso la piattaforma MYmovies.it, verrà attribuito il Premio Anello d’Argento, creato dal Maestro Orafo Marco Gerbella, e un premio in denaro del valore di 1000€. Il Concorso sarà preceduto da un’introduzione di Luigi Distaso del Circolo Sogni “Antonio Ricci”.

La giornata terminerà alle 18:30 con il secondo film del Concorso Internazionale Lungometraggi: Followed, film del 2020 del regista filippino Carlo Ledesma. Un’appassionante storia di amore materno e coraggio, nella quale una donna sarà pronta a tutto per difendere la figlia da una forza soprannaturale. Un avvincente intreccio tra amore e terrore che sposa alla perfezione le tematiche del festival. Il film sarà preceduto da un’introduzione della programmer Silvia Moras e dal saluto del regista.

Ogni film è disponibile per 48h dopo l’orario di programmazione, a parte Dante’s Hell, Inferno Dantesco Animato e David Lynch e il Perturbante, che saranno disponibili per tutti i giorni del Festival.

Biglietti su:

mymovies.it/ondemand/ravenna-nightmare/accrediti/

BASIC: 9,90€ – Tutti i film del Festival

SOSTENITORE: 49€ – Tutti i film del Festival + manifesto e shopper

PARTNER: 100€ – Tutti i film del Festival + manifesto, shopper, catalogo e t-shirt

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, escluso Mishima: The Last Debate che sarà proiettato con i sottotitoli in inglese.

Programma del Festival qui:

http://www.ravennanightmare.it/2020/ita/programma-festival-cinema-ravenna.asp