“Luogo del cuore  FAI 2020”, il Sindaco Massimo Medri ha firmato per la Chiesa del Suffragio

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha firmato la petizione promossa dal FAI di Cervia a sostegno della candidatura della Chiesa di Santa Maria del Suffragio come “Luogo del cuore FAI 2020”. “La Chiesa del Suffragio – ha dichiarato il Sindaco Massimo Medri – è un gioiello architettonico della nostra città e meriterebbe di ottenere il prestigioso riconoscimento di “Luogo del cuore”. All’interno custodisce tesori di immenso valore artistico come un organo Callido del 1788 uno dei pochi ancora funzionanti e uno splendido crocifisso ligneo della metà del 1300. La chiesa ora è in restauro e verrà riconsegnata alla città col suo antico splendore. Invito tutti i cittadini a firmare la petizione e ringrazio il Fai di Cervia per avere promosso questa iniziativa.”

Grazie alle firme già raccolte la Chiesa del Suffragio di Cervia è nella classifica nazionale al 349° posto con oltre 400 firme su oltre 16.000 concorrenti. L’obiettivo è raccogliere 2.000 firme entro il 15 dicembre. È possibile firmare a sostegno di questa candidatura al CerviaInforma in viale Roma, 33 dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e al martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.