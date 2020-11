Ravenna, la mostra di Paolo Roversi al Mar chiude dal 5 novembre al 3 dicembre in seguito al Dpcm

Il MAR comunica che in ottemperanza con il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 la mostra Paolo Roversi – Studio Luce allestita presso il Museo d’Arte della città di Ravenna, chiuderà da domani 5 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, salvo diverse disposizioni governative e regionali. Anche tutte le altre attività del museo sono sospese e il MAR rimarrà chiuso al pubblico fino alla data indicata. Per i visitatori e per tutti gli utenti, come già annunciato, è a disposizione sul sito del museo (www.mar.ra.it) il virtual tour della mostra Paolo Roversi – Studio Luce. Uno strumento nato per l’approfondimento e la documentazione del percorso espositivo ma che si è reso necessario in questo difficile momento di difficoltà internazionale. “Con la speranza di poter annunciare una nuova riapertura del museo con le sue collezioni d’arte e per poter riammirare il lavoro di Paolo Roversi” il MAR invita a seguirne le attività sui social e sul sito.