Ravenna Nightmare Film Fest si concentra sulla produzione artistica locale col film “Gli anni amari”

Si alza il sipario, alle 16, su Showcase Emilia Romagna, la sezione che valorizza le produzioni artistiche del territorio emiliano-romagnolo, con un film davvero unico: Gli Anni Amari di Andrea Adriatico. Un film rivoluzionario come i temi che tratta: un excursus sulle tappe della vita privata di Mario Mieli, scrittore e attivista che con il solo uso della parola provocò scontri e confronti nella storia italiana, inserito in un contesto altrettanto rivoluzionario: gli anni 70. Un tuffo nel passato e un inno alla libertà, tra contestazione politica e sociale. extra: il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta dal capo ufficio stampa Francesco Gamberini.

A seguire, alle 18:30, verrà presentato The Return Of Tragedy di Bertrand Mandico, già presentato alla Biennale di Venezia e terzo film della sezione Contemporanea, incentrata sui film più dark del panorama cinematografico contemporaneo. Mandico, visionario regista francese, vincitore del Premio della Critica alla Miglior Regia di Lungometraggio alla scorsa edizione del Ravenna Nightmare, propone un omaggio al cinema underground con un’opera caratterizzata da infinite sfaccettature, enigmatiche, scabrose, esaltanti. Un’opera gender fluid creepy e scandalosa. Il film sarà preceduto da un’intervista al regista condotta dalla programmer Mariangela Sansone.

Ogni film è disponibile per 48h dopo l’orario di programmazione, a parte Dante’s Hell, Inferno Dantesco Animato e David Lynch e il Perturbante, che saranno disponibili per tutti i giorni del Festival.

I biglietti sono acquistabili su:

mymovies.it/ondemand/ravenna-nightmare/accrediti/

BASIC: 9,90€ – Tutti i film del Festival

SOSTENITORE: 49€ – Tutti i film del Festival + manifesto e shopper

PARTNER: 100€ – Tutti i film del Festival + manifesto, shopper, catalogo e t-shirt

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, escluso Mishima: The Last Debate che sarà proiettato con i sottotitoli in inglese.

Per scoprire il programma del Festival: http://www.ravennanightmare.it/2020/ita/programma-festival-cinema-ravenna.asp