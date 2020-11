Incontro a Dante: proseguono ogni week end le visite guidate alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta

Proseguono anche a novembre e dicembre le visite di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo e inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE che prevede diverse visite guidate tematiche a rotazione ogni sabato e domenica alle ore 11.00.

Una decisione sofferta da parte delle guide turistiche alla luce del nuovo DCPM contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che è partita dalla riflessione su quali siano i servizi essenziali nella situazione in cui ci troviamo. Chiudono completamente musei, mostre e complessi monumentali al pari della chiusura parziale di centri commerciali e ristoranti con l’obiettivo di evitare assembramenti. Il “decreto legge Colosseo” del 2015 è stato ritenuto “una conquista di civiltà positiva” dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, ma si comprendono anche le difficoltà della scelta attuale. “Soprattutto nei momenti difficili – spiegano le guide turistiche – dobbiamo nutrire il corpo, ma anche la mente e, al pari della necessità di praticare attività sportiva all’aperto, queste visite guidate offrono la possibilità di godere del nostro patrimonio culturale stando all’esterno in tutta sicurezza. Un arricchimento per il nostro spirito che offre risalto ad una Ravenna che è davvero un museo a cielo aperto in cui ogni angolo, scorcio, mattone ci racconta secoli di storia e di arte e che ci permette di rendere omaggio a Dante Alighieri nel settecentenario della sua morte”.

“Forti quindi anche delle parole del nostro sindaco Michele de Pascale nell’annunciare che le celebrazioni dantesche non si fermano poiché «in questo momento stiamo attraversando una “selva oscura”, ma non smettiamo di credere nella Cultura e nel suo ruolo fondamentale nell’aiutarci ad orientarci e a superare queste difficili circostanze, sostenendo e nutrendo la mente e lo spirito di ognuno di noi», abbiamo deciso di continuare ad offrire una “brezza” di cultura in tutta sicurezza”, proseguono.

Le visite, realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un’ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 15 persone, sono effettuate in esterno rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

Il programma fino a fine dicembre

SABATO 7 NOVEMBRE

L’amor che move il Sole e l’altre Stelle

visita guidata a cura di Roberta Zanutto

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Dante e i Da Polenta: intrighi e trame nel Trecento

visita guidata a cura di Maria Grazia Lenzi

SABATO 14 NOVEMBRE

Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca

visita guidata a cura di Serena Zecchini

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Dante e le figure femminili care al Poeta a Ravenna

visita guidata a cura di Manuela Guerra

SABATO 21 NOVEMBRE

C’era una volta… Dante a Ravenna

visita guidata a cura di Monica Buldrini

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Il mistero delle ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti

visita guidata a cura di Manuela Guerra

SABATO 28 NOVEMBRE

Se Dante non fosse stato a Ravenna

visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

DOMENICA 29 NOVEMBRE

Sulle tracce di Dante Uomo

visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

SABATO 5 DICEMBRE

Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca

visita guidata a cura di Serena Zecchini

DOMENICA 6 DICEMBRE

Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda

visita guidata a cura di Cristiana Zama

SABATO 12 DICEMBRE

L’amor che move il Sole e l’altre Stelle

visita guidata a cura di Roberta Zanutto

DOMENICA 13 DICEMBRE

Sulle tracce di Dante Uomo

visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

SABATO 19 DICEMBRE

Se Dante non fosse stato a Ravenna

visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

DOMENICA 20 DICEMBRE

C’era una volta… Dante a Ravenna

visita guidata a cura di Monica Buldrini

SABATO 26 DICEMBRE

Dante e le figure femminili care al Poeta a Ravenna

visita guidata a cura di Manuela Guerra

DOMENICA 27 DICEMBRE

Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana

visita guidata a cura di Angela Izzo

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante

Le visite hanno un costo a persona di 10 euro, comprensivo del noleggio della radioguida; bambini gratuito fino a 10 anni. È necessaria la prenotazione su ravennaexperience.it, eventbrite.it o contattando direttamente la guida.

Il Cammino di Dante è un’associazione che vanta tra i propri soci sedici guide turistiche indipendenti di Ravenna ed è nata nel 2012 grazie ad una passione condivisa per Dante Alighieri, tra amanti di trekking e studiosi della Divina Commedia con il desiderio di far conoscere il panorama naturalistico del viaggio di Dante, protagonista in alcuni canti della Commedia, ridando lustro al nostro patrimonio paesaggistico trasmettendo emozioni ed offrendo nuove memorie a questi luoghi a volte dimenticati o nascosti.